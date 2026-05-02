Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Hallan sin vida a conductor en Bosa tras días desaparecido; autoridades investigan y buscan su vehículo perdido.

Misterio en Bosa: hallan sin vida a conductor de aplicación y su carro sigue perdido

La muerte de un conductor de plataforma en el suroccidente de Bogotá está rodeada de misterio, luego de que su cuerpo fuera encontrado en un parque de la localidad de Bosa tras varios días de incertidumbre por su paradero.

El caso ha despertado inquietud entre ciudadanos y autoridades, que avanzan en la investigación para establecer qué ocurrió en sus últimas horas.

La víctima fue identificada como Darío, quien había sido reportado como desaparecido desde finales de abril, luego de perder contacto mientras realizaba labores de transporte en el sur de la capital.

Lea también: ¿Bala perdida? Investigan la muerte de un menor de 17 años durante balacera entre la Policía y presuntos fleteros en el noroccidente de Medellín

Su cuerpo fue ubicado en la madrugada del 1 de mayo en inmediaciones de un parque del sector Islandia, según confirmaron fuentes oficiales.

De acuerdo con el reporte preliminar, el cadáver no evidenciaba señales externas de violencia, por lo que será el Instituto de Medicina Legal el encargado de determinar las causas exactas del fallecimiento mediante estudios forenses.

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Este elemento ha incrementado el misterio en torno al caso, ya que no se descartan distintas hipótesis.

Uno de los factores que más complica la investigación es la desaparición del vehículo que conducía la víctima, un automóvil particular que aún no ha sido ubicado.

Mientras tanto, las autoridades continúan recopilando pruebas y rastreando el vehículo.

Más noticias de Bogotá