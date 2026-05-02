Resumen: Los hechos se desencadenaron cuando los uniformados reaccionaron para frustrar un aparente asalto a mano armada que estaba siendo perpetrado por varios sujetos. Se presume que el menor quedó atrapado en medio de la balacera, siendo impactado por una bala en el lugar.

¿Bala perdida? Investigan la muerte de un menor de 17 años durante balacera entre la Policía y presuntos fleteros en el noroccidente de Medellín

Minuto30.com .- Las autoridades competentes han desplegado una rigurosa investigación para esclarecer los dolorosos hechos en los que un joven de 17 años perdió la vida. El trágico suceso se registró en medio de un violento cruce de disparos entre uniformados de la Policía y presuntos asaltantes.

El origen de la balacera

De acuerdo con las primeras labores investigativas, la alteración del orden público tuvo lugar en las inmediaciones del Comando de la Policía Antioquia, la noche del pasado jueves 30 de abril.

Los hechos se desencadenaron cuando los uniformados reaccionaron para frustrar un aparente asalto a mano armada que estaba siendo perpetrado por varios sujetos. Al percatarse de la presencia de las autoridades, los presuntos delincuentes habrían iniciado un ataque, lo que obligó a los policías a repeler la ofensiva, originando un intenso intercambio de disparos en la zona.

Víctima fatal en el lugar de los hechos

Lamentablemente, el saldo de esta intervención policial dejó una víctima mortal. En medio de la confusión y el fuego cruzado, un menor de 17 años resultó impactado y falleció en el lugar de los hechos.

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En este momento, las autoridades forenses y judiciales adelantan las indagaciones pertinentes, incluyendo la recolección de testimonios, revisión de cámaras de seguridad y análisis balístico.

El objetivo principal de la investigación es determinar con exactitud la procedencia del proyectil que impactó al joven y esclarecer todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon este fatal suceso.