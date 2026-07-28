Conductor ‘bruto’ del Spark hizo misma de Cepeda: se declaró en desobediencia civil e hizo otra bestialidad

Resumen: El conductor de un vehículo Chevrolet Spark de color azul volvió a ser grabado mientras evadía de manera peligrosa el cobro en una caseta de peaje. El hecho, que se suma a un historial de maniobras similares previamente denunciadas en redes sociales, reavivó las críticas ciudadanas sobre la efectividad de las sanciones viales, mientras la Policía de Tránsito avanza en el rastreo de la placa del automotor para proceder con su inmovilización.

El conductor del conocido Chevrolet Spark azul que en días recientes se volvió viral por una maniobra irregular en un puente peatonal volvió a quedar en el centro de la controversia. En esta ocasión, fue grabado mientras evitaba el pago de un peaje en el norte de Bogotá mediante una maniobra en contravía, hecho que quedó registrado en un video difundido en redes sociales.

En las imágenes se observa al vehículo realizar un retorno antes de la caseta y posteriormente circular en sentido contrario para evitar cancelar la tarifa del peaje. Durante la grabación, el conductor justificó su actuación como una forma de protesta contra el sistema de peajes del país y expresó su rechazo al estado de la infraestructura vial.

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El nuevo episodio ocurre pocos días después de que el mismo automóvil fuera relacionado con otro hecho ampliamente difundido, cuando intentó transitar por la rampa de un puente peatonal en la capital. Ese caso dio lugar a investigaciones por parte de las autoridades de movilidad y generó fuertes críticas por el riesgo al que fueron expuestos peatones y demás actores viales.

Tras la publicación del más reciente video, diferentes voces del ámbito político y ciudadano cuestionaron el comportamiento del conductor y pidieron que se apliquen las sanciones correspondientes. Las autoridades mantienen abiertas las actuaciones administrativas para establecer las responsabilidades derivadas de las infracciones registradas en los últimos días.

De acuerdo con la normativa de tránsito vigente, conductas como evadir un peaje o circular en contravía pueden dar lugar a multas y otras medidas administrativas, dependiendo de las circunstancias del caso y de las infracciones que sean comprobadas por las autoridades competentes.

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