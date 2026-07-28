Resumen: Se conoció de manera extraoficial que horas previas a su deceso, la pareja habría salido a disfrutar de la noche en un reconocido sector de El Poblado

¡Estaba con su esposa! Investigan la repentina muerte de un turista chileno tras departir en El Poblado

Minuto30.com .- Lo que sería un viaje de descanso en pareja terminó en tragedia en la capital antioqueña. Las autoridades investigan las causas del sorpresivo fallecimiento de un ciudadano chileno de 47 años, quien perdió la vida luego de una salida nocturna en el sector de El Poblado.

Las alarmas dhospitalario de Medellín se volvieron a encender en las últimas horas tras confirmarse el deceso de un extranjero. En esta oportunidad, se trata de un turista de nacionalidad chilena, oriundo de la ciudad de Antofagasta, quien se encontraba de visita en la ciudad en compañía de su esposa.

De acuerdo con los reportes preliminares sobre los hechos ocurridos en la madrugada de este martes 28 de julio, el fallecimiento se habría dado de manera repentina y bajo circunstancias que aún son materia de investigación.

Una velada tranquila que terminó en tragedia

Se conoció de manera extraoficial que horas previas a su deceso, la pareja habría salido a disfrutar de la noche en un reconocido sector de El Poblado. Allí, habrían consumido algunas copas de licor en una cantidad moderada, una situación que, en principio, no haría sospechar de ninguna anomalía o riesgo para su salud.

Al regresar a su lugar de hospedaje, el hombre no reportó ninguna molestia. Sin embargo, los momentos de angustia habrían comenzado poco después de acostarse.

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Al parecer, el ciudadano chileno experimentó una súbita indisposición que lo llevó a vomitar. Tras recostarse nuevamente, un extraño ronquido y una presunta dificultad respiratoria alertaron a su esposa. Al intentar despertarlo y no obtener respuesta, la mujer se comunicó desesperadamente con los servicios de emergencia.

Minutos después, una ambulancia arribó al lugar para trasladar al extranjero de 47 años a un centro hospitalario en El Poblado, a donde habría ingresado ya sin signos vitales.

Aunque la primera hipótesis apunta a un posible problema grave de salud —debido a que se reportó que el hombre presentaba comorbilidades preexistentes—, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones de Medicina Legal.

Serán los dictámenes forenses los que determinen con exactitud las causas científicas de este lamentable deceso que hoy enluta a una familia chilena.