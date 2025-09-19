La Copa Élite de Baloncesto Antioquia se acerca a su etapa definitoria y ya conoce a su primer clasificado a la fase semifinal.

Marinilla aseguró su cupo este jueves, 18 de septiembre, al mantener su invicto intacto tras vencer a Itagüí con un apretado marcador de 73 a 70.

La figura del encuentro fue Elton Fonseca, quien brilló con 22 puntos anotados.

Con esta victoria, Marinilla lidera la tabla de posiciones con 20 puntos y se une a Guarne (19 puntos) como los equipos matemáticamente clasificados a la semifinal.

Por su parte, el equipo de Medellín demostró que aún tiene esperanzas de avanzar, al cumplir la tarea del jueves 18 de septiembre venciendo cómodamente a Rionegro con un marcador de 83 a 68 en su casa.

La victoria fue comandada por Adinson Mosquera, quien se llevó el MVP del partido con 21 puntos y una eficiencia de 23.

¡Marinilla imparable y a semifinales! Medellín mantiene la esperanza en la Copa Élite de Baloncesto Antioquia

Medellín, no obstante, deberá ganar todos los partidos restantes para asegurar su pase a la recta final del certamen.

Así culminó la fecha número 10 de la competencia, dejando a Girardota en la tercera casilla de la tabla.

Aún quedan cuatro fechas de la Segunda Ronda por disputarse en este formato de todos contra todos.

Solo los cuatro mejores quintetos de la tabla avanzarán a las semifinales. El formato de playoffs enfrentará al equipo que termine primero contra el cuarto.

Y en consecuencia, el equipo que termine segundo jugará contra el tercero.

Los ganadores de las llaves, que se definirán al mejor de dos de tres juegos, pasarán a disputar la gran final.

Más noticias de Deporte