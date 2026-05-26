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Resumen: Condenaron a alias ‘Pajitas’ y otros integrantes de una red de microtráfico que operaba en el barrio Aranjuez, en Medellín.

Condenaron a integrantes de la red criminal ‘Altos de la Virgen’ y a su cabecilla alias ‘Pajitas’

La justicia condenó a varios integrantes de una estructura criminal ‘Altos de la Virgen’, señalada de controlar actividades de microtráfico en el barrio Aranjuez, en Medellín.

Entre los sentenciados aparece Juan Esteban, alias ‘Pajitas’, identificado por las autoridades como uno de los cabecillas del grupo delincuencial.

La decisión judicial se produjo luego de que los procesados suscribieran un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación dentro de la investigación adelantada por las autoridades contra esta red dedicada al microtráfico en diferentes sectores de la comuna.

Según el expediente, la organización tenía una estructura jerárquica y cumplía funciones específicas relacionadas con la venta, almacenamiento y distribución de estupefacientes en Aranjuez.

Además, contaba con personas encargadas del abastecimiento de expendios y del control de puntos de venta de droga.

Junto a alias ‘Pajitas’, también fueron condenados Mateo, y Juan David, alias ‘El Sobri’, quienes, de acuerdo con la investigación, cumplían labores de coordinación dentro de la estructura criminal.

Las penas impuestas para los integrantes de ‘Altos de la Virgen’, oscilan entre los cuatro años y los 11 años y cuatro meses de prisión, dependiendo del grado de participación y responsabilidad de cada uno de los implicados en las actividades de microtráfico.

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La Fiscalía logró demostrar que el grupo delincuencial también estaría relacionado con otros delitos como concierto para delinquir, porte ilegal de armas y destinación ilícita de bienes utilizados para actividades criminales.

Las autoridades señalaron que este tipo de decisiones judiciales buscan afectar las finanzas y la capacidad operativa de las organizaciones dedicadas al narcomenudeo en Medellín, especialmente en sectores donde históricamente se han presentado disputas por el control territorial y la comercialización de sustancias alucinógenas.

Con estas condenas, las autoridades esperan reducir la influencia de las estructuras ilegales que operan en Aranjuez y avanzar en el control de las redes criminales vinculadas al tráfico local de drogas en la ciudad.

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