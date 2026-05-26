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    ¡Paseando por la galería! Capturan en Sonsón a un hombre buscado en Abejorral por microtráfico

    Los agentes abordaron a un ciudadano por la Galería; al verificar su número de identificación en las bases de datos, el sistema arrojó una alerta roja.

    Publicado por: SoloDuque

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    ¡Paseando por la galería! Capturan en Sonsón a un hombre buscado en Abejorral por microtráfico

    Resumen: Tras confirmarse su identidad y el requerimiento judicial, los uniformados procedieron a materializar la captura. El sujeto fue dejado de manera inmediata a disposición del juzgado solicitante en Abejorral

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- En el marco de la ofensiva de seguridad “Juntos por Antioquia”, la Policía Nacional logró la captura de un sujeto que transitaba por el municipio de Sonsón evadiendo a la justicia. El individuo era requerido por las autoridades para pagar una condena relacionada con el tráfico de drogas.

    El operativo se llevó a cabo el pasado lunes 25 de mayo de 2026, gracias a los patrullajes preventivos que adelantan las autoridades en las zonas comerciales del municipio.

    De acuerdo con el reporte oficial entregado por el coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante del Departamento de Policía Antioquia, la detención se desarrolló bajo las siguientes circunstancias:

    El pasado lunes 25 de mayo, alrededor de las 6:25 p.m., los uniformados se encontraban realizando labores de registro, control y solicitud de antecedentes en el sector conocido como La Galería, específicamente sobre la calle 11.

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    Durante estos controles de rutina, los agentes abordaron a un ciudadano de sexo masculino. Al verificar su número de identificación en las bases de datos de la Policía Nacional, el sistema arrojó una alerta roja.

    El hombre tenía una orden de captura vigente emanada por el Juzgado Promiscuo del Circuito Único de Abejorral (Antioquia). Era buscado para hacer efectiva una condena en su contra por el delito de tráfico, fabricación y/o porte de estupefacientes.

    A cumplir su condena

    Tras confirmarse su identidad y el requerimiento judicial, los uniformados procedieron a materializar la captura. El sujeto fue dejado de manera inmediata a disposición del juzgado solicitante en Abejorral, donde deberá cumplir la pena privativa de la libertad impuesta por su vinculación al negocio del microtráfico.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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