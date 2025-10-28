Resumen: Dos policías fueron condenados a once años de prisión por interceptaciones ilegales a la exniñera de Laura Sarabia, en un caso que sacudió al alto Gobierno por uso indebido de informes falsos.

Condenan a dos policías por las ‘chuzadas’ a Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia

En un fallo de primera instancia, un juzgado de Bogotá condenó a dos uniformados de la Policía Nacional por interceptar ilegalmente las comunicaciones de la exniñera de Laura Sarabia, en medio de la polémica que rodeó el robo de una maleta con dinero en 2023.

El Juzgado 53 Penal de Conocimiento halló culpables al capitán Carlos Andrés Correa Loaiza y al patrullero Jhon Fredi Morales Cárdenas por los delitos de fraude procesal, falsedad en documento público e interceptación ilícita de comunicaciones. Ambos recibieron una pena de once años de prisión.

Según la sentencia, los uniformados falsificaron un informe de inteligencia para justificar el espionaje telefónico contra Marelbys Meza y Fabiola Perea, trabajadoras del servicio doméstico en la vivienda de Laura Sarabia, quien en ese entonces se desempeñaba como jefa del gabinete del presidente Gustavo Petro.

En el documento adulterado se afirmaba que las mujeres tenían vínculos con alias Siopas, uno de los cabecillas del Clan del Golfo, lo que llevó a un fiscal del Chocó a autorizar la interceptación.

Lea también: Samantha Gail y José Nazareth Liendos Pérez desaparecieron en Medellín

El fallo concluye que los acusados manipularon información y documentos, induciendo a error a la Fiscalía y afectando la confianza ciudadana en las instituciones judiciales.

“Con su actuar defraudaron la administración de justicia y enviaron un mensaje negativo a la sociedad”, indicó la jueza del caso.

La condena por interceptaciones ilegales se convierte en un nuevo capítulo dentro del caso Sarabia, que desató una tormenta política y judicial en el alto Gobierno por el uso indebido de los organismos de inteligencia.

Más noticias de Colombia