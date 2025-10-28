Samantha Gail y José Nazareth Liendos Pérez desaparecieron en Medellín

Resumen: Samantha Gail Liendos Cruz, de 4 años, y José Nazareth Liendos Pérez, de 31 años, desaparecieron en Medellín el 25 de octubre de 2025.

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Samantha Gail Liendos Cruz, de 4 años, y José Nazareth Liendos Pérez, de 31 años, desaparecieron en Medellín el 25 de octubre de 2025.

La búsqueda está a cargo del Grupo de Búsqueda de Desaparecidos del CTI de Medellín, parte de la Policía Judicial.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes

Compartir:
  • Comentarios

    • Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio

    El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez hace entrega del proyecto habitacional La Colinita