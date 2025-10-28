Samantha Gail y José Nazareth Liendos Pérez desaparecieron en Medellín
Resumen: Samantha Gail Liendos Cruz, de 4 años, y José Nazareth Liendos Pérez, de 31 años, desaparecieron en Medellín el 25 de octubre de 2025.
Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
Samantha Gail Liendos Cruz, de 4 años, y José Nazareth Liendos Pérez, de 31 años, desaparecieron en Medellín el 25 de octubre de 2025.
La búsqueda está a cargo del Grupo de Búsqueda de Desaparecidos del CTI de Medellín, parte de la Policía Judicial.
Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes
Compartir:
Compartir en Facebook
Compartir en X (Twitter)
Compartir en WhatsApp
Comentarios