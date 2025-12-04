Resumen: Juez de Envigado condena a Sebastián a 28 años por parricidio: asesinó a sus padres, los robó y usó su dinero para comprar drogas. Detalles del caso.

Condenaron al hombre que asesinó y hurtó a sus padres en Envigado

Un estremecedor caso de parricidio sacudió al municipio de Envigado luego de que un juez condenara a Sebastián a 28 años y 18 días de prisión por el asesinato de sus propios padres.

El fallo se produjo tras la aceptación de cargos del procesado por homicidio agravado, hurto calificado y agravado, y acceso abusivo a un sistema informático, delitos cometidos en medio de un crimen que impactó a la comunidad por su sevicia y frialdad.

El parricidio ocurrió en la madrugada del 10 de abril de 2024, en una vivienda del barrio Jardines de Envigado.

Según la investigación de la Fiscalía, Sebastián atacó a sus padres con un arma cortopunzante luego de que ellos se negaran a entregarle dinero. Tras cometer el doble homicidio, salió del lugar en un taxi, llevándose los celulares de las víctimas y la billetera de su padre.

Con una de las tarjetas bancarias sustraídas, retiró $9.700.000 pesos, dinero con el que posteriormente realizó transferencias y compras destinadas a la adquisición de estupefacientes y otros servicios.

Horas después, el hombre fue ubicado y capturado en un motel de La Estrella, donde le hallaron varias dosis de diferentes tipos de drogas.

Las autoridades confirmaron que el acceso abusivo a sistemas informáticos se dio cuando manipuló las cuentas y dispositivos electrónicos de sus padres para mover el dinero.

Además de la pena de prisión, el juez impuso al sentenciado una multa de 60 salarios mínimos legales mensuales vigentes para 2024.

