¡Adóptame! Perrito encontrado en la Loma de Los Bernal busca un nuevo hogar

Minuto30.com .- Este hermoso perrito fue encontrado desubicado en la Loma de Los Bernal y está buscando urgentemente un hogar definitivo.
Sus rescatistas informan que el canino es muy tranquilo y sociable, ya que convive bien con otros perritos.
Si deseas brindarle un hogar amoroso y responsable a este animalito, o necesitas más información sobre él, por favor, comunícate al número de contacto: 3016986167.
