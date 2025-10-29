Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Condenan a estilista que realizó una liposucción ilegal y mató a una joven en Bogotá

El Juzgado 64 Penal de Conocimiento de Bogotá condenó a cuatro años y dos meses de prisión a Brenda, una estilista que causó la muerte de una joven al practicarle una liposucción ilegal.

La mujer fue hallada culpable del delito de homicidio culposo, y la juez ordenó su captura inmediata para que cumpla la pena.

Los trágicos hechos ocurrieron el 15 de septiembre de 2023. La víctima, Laura Sofía, acudió a un salón de belleza ubicado en la localidad de Antonio Nariño, en el sur de Bogotá.

Este local, según la investigación, no contaba con la acreditación legal para prestar servicios de salud.

La Fiscalía precisó que Celeita Angarita, “sin contar con estudios de medicina ni la experiencia requerida, comenzó a realizar un procedimiento de liposucción”.

En medio de la intervención irregular, la joven convulsionó y fue trasladada de urgencias a un centro asistencial, donde finalmente falleció a causa de un paro respiratorio.

Esta condena da la alerta sobre los riesgos de los procedimientos estéticos ofrecidos clandestinamente por personas sin la debida certificación médica.

