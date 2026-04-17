¡Colombiano condenado en EE.UU.! Cayó por descargar material de abuso sexual infantil

Resumen: Condenan en Estados Unidos a colombiano por recibir material ilegal de abuso infantil tras investigación federal.

Un ciudadano colombiano fue condenado en Estados Unidos tras declararse culpable de delitos relacionados con la recepción de material de abuso sexual infantil, según informaron autoridades judiciales de ese país.

El caso involucra a Jorge Antonio, de 50 años, residente en el estado de Virginia, quien recibió una pena de ocho años de prisión, además de un periodo adicional de supervisión una vez cumpla su condena.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el hombre admitió haber descargado y almacenado material que involucraba a menores en conductas sexuales explícitas.

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La investigación se remonta a 2022, cuando agentes de Homeland Security Investigations identificaron usuarios que compartían este tipo de contenido a través de plataformas digitales. A partir de ese seguimiento, se logró ubicar una dirección IP vinculada a la vivienda del implicado.

Durante el proceso judicial, el acusado reconoció haber utilizado redes de intercambio de archivos para acceder a este material, lo que permitió avanzar en su judicialización. Posteriormente, se declaró culpable del cargo de recepción de contenido ilegal relacionado con menores.

Las autoridades indicaron que este caso hace parte de una estrategia nacional orientada a combatir la explotación infantil en entornos digitales, mediante la articulación de diferentes agencias de investigación.

El proceso fue adelantado con apoyo de unidades especializadas en delitos informáticos y protección de menores, que buscan identificar responsables y prevenir la circulación de este tipo de material en internet.

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