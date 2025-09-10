Resumen: Una peluquera en Bogotá ha sido declarada culpable de homicidio culposo tras la muerte de una mujer, a quien le practicó una liposucción sin contar con la formación médica requerida en un salón de belleza no acreditado. La Fiscalía confirmó que Brenda Celeita no tenía los estudios ni la experiencia necesaria para el procedimiento, el cual terminó en un paro respiratorio para la víctima. Un juez emitió el fallo condenatorio y anunciará la pena que deberá cumplir la estilista en octubre de 2025.

Condenan a peluquera en Bogotá por la muerte de una mujer en cirugía estética clandestina

Un juez penal de conocimiento en Bogotá emitió un fallo condenatorio contra una peluquera que causó la muerte de una mujer durante un procedimiento estético irregular. Brenda Celeita fue declarada responsable del delito de homicidio culposo por un juez penal de conocimiento, tras los hechos ocurridos en un salón de belleza al sur de Bogotá en septiembre de 2023.

La investigación de la Fiscalía General de la Nación reveló que la víctima acudió al establecimiento en la localidad de Antonio Nariño, un lugar que no estaba acreditado para ofrecer servicios médicos. En ese sitio, Celeita Angarita realizó una liposucción sin contar con estudios de medicina ni la experiencia necesaria para una intervención de este tipo.

La mujer sufrió una convulsión durante la cirugía, lo que obligó a un traslado de urgencia a un hospital. A pesar de los esfuerzos médicos, falleció a causa de un paro respiratorio.

Con este fallo, el caso se acerca a su etapa final. La pena que deberá cumplir la peluquera será anunciada y notificada en octubre de 2025. Este suceso resalta los graves riesgos de someterse a procedimientos estéticos en lugares no autorizados y sin la supervisión de personal médico calificado.