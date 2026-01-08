Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Cali se arma hasta los dientes con IA y drones para combatir la criminalidad

El alcalde de Cali, Alejandro Eder y la Policía Metropolitana anunciaron una ofensiva sin precedentes contra la criminalidad en la ciudad.

Bajo el nombre ‘Cali Unida por la Seguridad’, la alcaldía pondrá en marcha un plan de choque que incluye una inversión histórica de más de $330 mil millones de pesos para blindar la ciudad.

El alcalde Eder detalló que se destinarán $180 mil millones para fortalecer la logística de la Policía y otros $150 mil millones del programa Invertir Para Crecer para infraestructura y tecnología de punta.

La gran apuesta es convertir a Cali en una “fortaleza tecnológica”: se instalarán cámaras con Inteligencia Artificial (IA), se desplegarán flotas de drones para vigilancia aérea y se activará un sistema especializado para prevenir ataques terroristas, una inversión que la ciudad no veía hace años.

Por su parte, el brigadier general Edwin Urrego, comandante de la Policía de Cali, aseguró que “no han descansado ni un segundo” y que ya tienen un mapa claro de las dinámicas del delito.

El oficial anunció un robustecimiento de las unidades especializadas (como el GOES y la SIJIN) y un incremento de los puestos de control en puntos estratégicos para mejorar la percepción de seguridad tanto de caleños como de turistas. “El reto es grande, pero con estas herramientas nos vamos a anticipar a los hechos lamentables”, afirmó Urrego.

La estrategia busca atacar de frente el homicidio y el hurto, delitos que han generado temor en barrios y zonas comerciales. Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que colabore activamente denunciando cualquier movimiento sospechoso a la línea 123.

Con este despliegue de tecnología y fuerza pública, Cali espera que el 2026 sea el año en que finalmente la balanza se incline a favor de la convivencia y el orden.

