Resumen: Las pruebas recopiladas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) permitieron establecer que la víctima, identificado como Fredy Santiago Guzmán, esperaba un articulado para dirigirse a su residencia cuando fue abordado por al menos tres personas que intentaron despojarlo de su teléfono celular

Condenan a más de 17 años de cárcel a uno de los asesinos del estudiante Fredy Santiago Guzmán: lo mató por un celular en Transmilenio

La Fiscalía General de la Nación obtuvo la aprobación de un preacuerdo mediante el cual Kevin Leonardo Naranjo Lemus aceptó su participación en el crimen de un estudiante universitario, ocurrido el 15 de abril de este año durante un intento de hurto en la estación Minuto de Dios de Transmilenio, en el occidente de Bogotá.

Una juez de conocimiento avaló la negociación judicial, por el que el procesado será condenado a 17 años y 6 meses de prisión por los delitos de homicidio y hurto calificado en grado de tentativa. La lectura de la sentencia está prevista para el próximo 29 de octubre.

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Las pruebas recopiladas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) permitieron establecer que la víctima, identificado como Fredy Santiago Guzmán, esperaba un articulado para dirigirse a su residencia cuando fue abordado por al menos tres personas que intentaron despojarlo de su teléfono celular. Durante los hechos, el joven recibió una herida con arma cortopunzante que le causó la muerte.

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La investigación, dirigida por una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, evidenció que Naranjo Lemus detuvo un articulado del sistema de transporte para facilitar la huida de los demás involucrados.

Por estos hechos, la Fiscalía también logró la judicialización de Harold Figueroa Ballén, quien permanece privado de la libertad.