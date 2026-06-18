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Resumen: El Ejército Nacional retiró en una vereda de Angostura una bandera y una pancarta atribuidas a la estructura 36 de las disidencias de las Farc, en medio de denuncias por posibles presiones de grupos armados sobre comunidades rurales del norte de Antioquia. La intervención se produjo mientras las autoridades verifican reportes de presunto constreñimiento electoral de cara a las elecciones presidenciales y refuerzan la seguridad en municipios como Angostura y Campamento.

¡Alerta en Angostura! Retiran banderas de las disidencias en medio de denuncias por constreñimiento electoral

Las autoridades mantienen reforzadas las medidas de seguridad en el norte de Antioquia tras las denuncias sobre presiones de grupos armados en zonas rurales. En ese contexto, tropas del Ejército Nacional retiraron una bandera y una pancarta atribuidas a la estructura 36 de las disidencias de las Farc, instaladas en la vereda Los Pinos, en Angostura.

La acción fue ejecutada por soldados del Batallón de Artillería de Campaña N.° 4 de la Cuarta Brigada, quienes localizaron los elementos propagandísticos con referencias al frente Jeferson Martínez y al bloque Magdalena Medio y Arnulfo Castellano.

Operativos para contrarrestar la influencia de estructuras ilegales

Según el Ejército, estas intervenciones buscan impedir que organizaciones armadas utilicen símbolos o mensajes para ejercer influencia sobre las comunidades.

La institución señaló que las acciones contribuyen a garantizar condiciones de seguridad para que los habitantes desarrollen sus actividades sin intimidaciones.

Atención por denuncias de constreñimiento electoral

La actuación de las tropas coincide con las alertas emitidas en varios municipios del norte del departamento por posibles casos de constreñimiento electoral de cara a las elecciones presidenciales del próximo 21 de junio.

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De acuerdo con los reportes conocidos por las autoridades, habitantes de veredas de Angostura y Campamento habrían sido convocados a reuniones por integrantes de estas estructuras. Las denuncias están siendo verificadas por los organismos competentes.

Frente a esta situación, la Fuerza Pública incrementó su presencia en corredores rurales considerados sensibles y mantiene monitoreo permanente en los sectores donde se han reportado riesgos para la población.

Revisión de medidas de seguridad

Como parte de la respuesta institucional, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se desplazó al norte del departamento para liderar una reunión con autoridades civiles y militares.

Durante el encuentro se evaluó el panorama de orden público y las medidas adoptadas para garantizar que la jornada electoral se desarrolle con normalidad y que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto libremente.

Invitan a la comunidad a denunciar

Tras el operativo, el Ejército reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier hecho que pueda afectar la seguridad o interferir con el normal desarrollo del proceso democrático.

Las autoridades señalaron que la información suministrada por los ciudadanos es clave para prevenir intimidaciones y mantener la tranquilidad en la región.