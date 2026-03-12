Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Jueves: 5 - 9
    ¡Todo o nada! El DIM busca el tiquete a fase de grupos de la Libertadores ante Juventud

    Para el Medellín, la consigna es clara: hacer valer la localía

    Publicado por: SoloDuque

    Frank Fabra dim libertadores
    Frank Fabra en una imagen del DIM

    Minuto30.com .- El Deportivo Independiente Medellín se cita hoy con la historia. A las 7:30 p. m., el “Poderoso” saltará a la gramilla del Atanasio Girardot para enfrentar a Juventud de Las Piedras de Uruguay en el partido de vuelta de la Fase 3 de la CONMEBOL Libertadores 2026.

    Tras el valioso empate 1-1 rescatado en el Gran Parque Central de Montevideo, la serie está abierta. El DIM tiene la mesa servida para asegurar su clasificación frente a una hinchada que promete llenar las graderías del “Coloso de la 74”.

    Los elegidos de Alejandro Restrepo

    El técnico antioqueño ha convocado a su artillería pesada para evitar sorpresas ante el rocoso equipo uruguayo. Entre las novedades y figuras clave destacan:

    Enzo Larrosa: El uruguayo al servicio del DIM, quien fue el verdugo de sus compatriotas en la ida al anotar el gol del empate, será pieza fundamental en el ataque.

    Salvador Ichazo: La seguridad en el arco estará a cargo del experimentado guardameta charrúa.

    El “Polaco” Fydriszewski: La potencia goleadora que buscará romper el arco rival desde el primer minuto.

    Baldomero Perlaza y Francisco Chaverra: Los motores en el mediocampo y las bandas para generar volumen de juego.

    Frank Fabra: el mejor lateral izquierdo técnico de Colombia.

    El Atanasio: El fortín que debe pesar

    Para el Medellín, la consigna es clara: hacer valer la localía. El empate en Uruguay fue un negocio inteligente, pese a que tuvo los 3 puntos en el bolsillo hasta que en el minuto 75 Bruno Larregui firmó el empate; pero hoy la obligación es proponer.

    Cabe recordar que en esta fase ya no existe el valor agregado del “gol de visitante” como criterio de desempate; en caso de igualdad en el global, la serie se definirá directamente desde el punto penal.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


