Resumen: Exsecretario de la San José fue condenado por la expedición irregular de títulos de Juliana Guerrero.

Condenan a exsecretario de la San José por títulos falsos de Juliana Guerrero

Un juez de Bogotá avaló el preacuerdo entre la Fiscalía General de la Nación y Luis Carlos Gutiérrez Martínez, exsecretario general de la Fundación de Educación Superior San José, quien reconoció su participación en la expedición irregular de títulos académicos a nombre de Juliana Guerrero.

El exfuncionario fue condenado a 36 meses de prisión, equivalentes a tres años, por el delito de falsedad ideológica en documento público. Además, deberá cumplir una inhabilidad de 44 meses para ejercer cargos públicos.

Durante la audiencia, la Fiscalía explicó que Gutiérrez Martínez utilizó las facultades que tenía por su cargo para autorizar la expedición de dos diplomas y sus respectivas actas de grado, correspondientes a los programas de Contaduría Pública y Tecnología en Gestión Contable y Tributaria.

Los documentos fueron emitidos con fecha del 1 de julio de 2025 y certificaban que Guerrero había cumplido con los requisitos necesarios para obtener ambos títulos. Sin embargo, la investigación estableció que no había cumplido las condiciones académicas requeridas, entre ellas la presentación de las pruebas Saber Pro.

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Según la Fiscalía, el exsecretario realizó el trámite mediante su usuario en el sistema informático de la institución, desde donde tenía facultades para validar y autorizar los documentos.

El juez 46 de conocimiento de Bogotá consideró que el preacuerdo fue celebrado de manera libre y voluntaria y determinó que la pena negociada se ajustaba a la ley. Debido a que la condena es inferior a cuatro años, Gutiérrez no fue enviado a prisión.

Durante la diligencia, el exfuncionario también ofreció disculpas a la comunidad educativa de la Fundación San José y reconoció que tomó una decisión que afectó a directivos, profesores, estudiantes y egresados.

Mientras avanza este proceso, la situación jurídica de Juliana Guerrero continúa pendiente. La audiencia de acusación en su contra por el delito de fraude procesal fue aplazada nuevamente luego de que no asistiera a la diligencia prevista para este jueves.

La Fiscalía sostiene que Juliana Guerrero habría utilizado los títulos cuestionados para acreditar su formación profesional y aspirar a ocupar el cargo de viceministra de Juventudes.

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