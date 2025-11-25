Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: El Tribunal Superior de Antioquia revocó la absolución inicial y condenó a 28 años de prisión a Santiago Uribe Vélez (hermano del expresidente Álvaro Uribe). Fue hallado culpable de homicidio agravado y concierto para delinquir por su participación en la creación del grupo paramilitar "Los 12 Apóstoles" y el asesinato del conductor Camilo Barrientos en 1994. La defensa podrá apelar ante la Corte Suprema de Justicia.

Condenan a casi 30 años de prisión a Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez

En una decisión que marca un precedente en la historia judicial del país, el Tribunal Superior de Antioquia revocó el fallo absolutorio de primera instancia y condenó a Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe, a una pena de 28 años de prisión.

La sentencia lo halla responsable de los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado, por su participación en la conformación y expansión del grupo paramilitar conocido como ‘Los 12 Apóstoles’, que operó en el norte de Antioquia durante la década de los 90.

Las claves del fallo La decisión del Tribunal tumba la absolución que había sido emitida en primera instancia por un juez especializado en 2024. Los magistrados consideraron que existen pruebas contundentes que vinculan al ganadero con:

El financiamiento y promoción de la estructura paramilitar desde la hacienda La Carolina.

El asesinato del conductor de bus Camilo Barrientos Durán, ocurrido en febrero de 1994 en Yarumal, crimen por el cual fue hallado culpable en calidad de determinador.

Reacción del Expresidente Pocos minutos después de conocerse la noticia, el expresidente Álvaro Uribe Vélez reaccionó a través de su cuenta de X, expresando su conmoción frente a la decisión judicial:

“Siento profundo dolor por la condena contra mi hermano. Dios nos ayude”.

¿Qué sigue? Al tratarse de una condena en segunda instancia, la defensa de Santiago Uribe, encabezada por el abogado Jaime Granados, podrá interponer el recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia, que tendrá la última palabra sobre la libertad del ganadero. Mientras tanto, se espera la orden de captura inmediata para el cumplimiento de la pena.

