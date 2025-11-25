Yondó bajo toque de queda tras triple homicidio: identificaron a los fallecidos

Resumen: Triple homicidio, toque de queda y militarización en Yondó por una escalada de violencia atribuida a enfrentamientos entre Clan del Golfo y ELN.

El pasado lunes 24 de noviembre, dos hombres fueron asesinados por sicarios dentro de un establecimiento abierto al público, ubicado a tan solo 500 metros de la Alcaldía de Yondó y a 100 metros de la base militar.

Las víctimas fueron identificadas como David, de 51 años, y Luis Ángel, de 56; compartían en una mesa cuando un hombre armado ingresó y abrió fuego sin mediar palabra.

El ataque dejó además dos heridos: Jhon Jairo, de 28 años, y otro hombre aún sin identificar. Sin embargo, la situación se agravó horas después, cuando las autoridades confirmaron el fallecimiento de Neftalí, quien había sido trasladado a un centro asistencial, elevando el hecho a un triple homicidio.

El alcalde Yerson Antonio confirmó que la Policía adelantó una persecución contra los sicarios, pero las dificultades en las vías de acceso impidieron su captura. Ante la escalada criminal, el mandatario decretó un toque de queda desde las 7:00 p.m. y la prohibición del parrillero hombre.

Estas medidas buscan frenar la ola de ataques que, según explicó, obedecen a una confrontación entre el Clan del Golfo y el ELN, la cual se habría trasladado del área rural al casco urbano.

La situación es alarmante: ya van 31 homicidios en lo corrido del año, 15 más que en el mismo periodo del año anterior. Las autoridades convocaron un Consejo de Seguridad urgente para definir acciones inmediatas y solicitaron un incremento del pie de fuerza tanto policial como militar.

La alcaldía de Yondó pidió apoyo a la Oficina de Seguridad de la Gobernación, señalando que la capacidad policial actual es insuficiente para contener el avance de los grupos ilegales que disputan el territorio.

