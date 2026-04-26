Condenan a 42 años a alias ‘Satanás’ por triple homicidio en Abejorral tras violar detención domiciliaria

Resumen: Un juez condenó a 42 años de prisión a alias 'Satanás' por su responsabilidad en el asesinato de tres personas en la zona rural de Abejorral, Antioquia, ocurrido en 2023. Según la investigación, el hombre incumplió una medida de detención domiciliaria al retirarse el brazalete de vigilancia y luego se desplazó hasta la vereda Santa Ana, donde atacó a su expareja y a las dos personas que la acompañaban. Fue hallado culpable de feminicidio, homicidio, porte ilegal de armas y fuga de presos.

Un juez penal de conocimiento condenó a 42 años de prisión a Janner Iván Morales, conocido como alias ‘Satanás’, tras hallarlo responsable de un triple homicidio ocurrido el 11 de octubre de 2023 en zona rural de Abejorral, Antioquia. La decisión se tomó luego de la valoración del material probatorio presentado por la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Seccional Antioquia, el hoy condenado se encontraba bajo una medida de detención domiciliaria con dispositivo electrónico, la cual incumplió al retirarse el brazalete de vigilancia. Posteriormente, se desplazó hasta la vereda Santa Ana, donde se registraron los hechos.

En ese lugar, el hombre interceptó a su expareja sentimental, quien se encontraba acompañada por su nueva pareja y otra persona. Según el proceso judicial, el ataque comenzó contra la mujer y luego se extendió hacia los dos hombres que la acompañaban.

Los hechos y la reconstrucción del caso

Las pruebas recopiladas indican que el agresor utilizó tanto un arma blanca como un arma de fuego durante el ataque. En el desarrollo de los hechos, las tres víctimas fueron agredidas en inmediaciones de un cultivo de café, donde finalmente perdieron la vida.

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El material probatorio permitió establecer que el procesado no solo incumplió la medida de aseguramiento que cumplía en su lugar de residencia, sino que además se desplazó deliberadamente hasta el sitio donde ocurrió el crimen.

Por estos hechos, el juez lo declaró responsable de los delitos de feminicidio, homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, además del delito de fuga de presos, este último derivado del retiro del dispositivo electrónico de vigilancia.

Como parte de la sentencia, Morales también fue condenado a dos años adicionales de prisión mediante un preacuerdo por el delito de fuga de presos.

El condenado, de 44 años, ya registra otra sentencia en su contra de 58 años de prisión por hechos relacionados con homicidios y desplazamientos forzados ocurridos en el departamento del Huila, según información judicial del caso.