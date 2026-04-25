¡Caos en el JMC! Fallas técnicas dejaron más de 20 vuelos afectados en el aeropuerto de Rionegro.

En la tarde de este sábado 25 de abril se registraron afectaciones en la operación aérea del aeropuerto internacional José María Córdova, ubicado en el municipio de Rionegro, debido a fallas en el sistema de comunicaciones del control aéreo del denominado Sector Sur de Medellín.

La situación generó retrasos y cancelaciones en varias operaciones, lo que impactó el flujo normal de vuelos de llegada y salida durante varias horas del día. De acuerdo con la información oficial, el origen del inconveniente estuvo relacionado con un proceso de actualización de equipos técnicos.

La Aeronáutica Civil de Colombia explicó que la falla se presentó durante la modernización de los sistemas de enlaces de microondas, los cuales son fundamentales para la transmisión de información entre puntos del control aéreo.

Atención viajeros y tripulaciones en Medellín Se informa que se presentaron fallas en las comunicaciones del control aéreo de Medellín (Sector Sur). Esta situación fue originada por problemas técnicos surgidos durante la actualización de los equipos de enlaces de microondas. — Aeronáutica Civil (@AerocivilCol) April 25, 2026

Según lo reportado, esta situación afectó directamente la coordinación del tráfico aéreo, lo que obligó a ajustar itinerarios y generar retrasos en distintas operaciones programadas en la terminal aérea.

Operaciones afectadas

El balance final dejó 12 vuelos afectados en total: 4 cancelados y 8 demorados.

Entre los vuelos cancelados se reportaron:

• 6 vuelos de salida

• 6 vuelos de llegada

En cuanto a los vuelos con retrasos, fueron:

• 5 vuelos de salida

• 6 vuelos de llegada

(1:30 p. m.) | Aquí el consolidado de vuelos afectados: 🛫 Saliendo: 6 cancelados, 5 demorados

🛬 Llegando: 6 cancelados, 6 demoradoshttps://t.co/bzUv6vnSjx — Aeropuerto internacional José María Córdova (@AeropuertoMDE) April 25, 2026

La afectación generó ajustes operativos en distintas aerolíneas que operan desde la terminal aérea, especialmente en conexiones nacionales e internacionales.

La situación también coincidió con reportes previos sobre fallas técnicas en sistemas de control aéreo en la región, mencionados por el director de Juan Lozano en La FM, lo que incrementó la atención sobre el caso.

Normalización del servicio

Horas después de presentarse la contingencia, la Aeronáutica Civil de Colombia confirmó que la falla fue solucionada por el equipo técnico y que el servicio de control aéreo quedó restablecido.

En un segundo comunicado, la entidad señaló: “El personal técnico ha solucionado la falla detectada y el servicio se encuentra restablecido en estos momentos”.

Asimismo, recomendó a los viajeros mantenerse informados sobre posibles cambios en sus itinerarios y consultar con las aerolíneas.

El personal técnico ha solucionado la falla detectada y el servicio se encuentra restablecido en estos momentos. Invitamos a los viajeros a contactar a sus aerolíneas por posibles cambios en sus itinerarios. La seguridad operacional es nuestra prioridad. — Aeronáutica Civil (@AerocivilCol) April 25, 2026

La entidad reiteró que la seguridad operacional es prioritaria y que se mantienen los protocolos de verificación para evitar nuevas afectaciones.

Aunque la operación volvió a la normalidad, se mantiene la recomendación a los pasajeros de revisar el estado de sus vuelos con sus aerolíneas para prevenir inconvenientes derivados de la contingencia.