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Resumen: Un hombre de 23 años fue condenado a 32 años de prisión por el feminicidio agravado de su compañera sentimental, Juliana Giraldo Zuluaga, de 18 años, a quien asesinó durante una discusión en una vivienda de Medellín. La Fiscalía también estableció que la joven era víctima de un patrón de violencia y control por parte del hoy condenado.

Condenan a 32 años al hombre que asesinó a su pareja frente a su bebé de ocho meses en Medellín

La justicia condenó a 32 años de prisión a un hombre de 23 años por el feminicidio agravado de su compañera sentimental, Juliana Giraldo Zuluaga, de 18 años, en un caso que conmocionó a Medellín por la forma en que ocurrió el crimen y porque el hijo de la pareja, un bebé de apenas ocho meses, presenció los hechos.

La sentencia fue emitida por un juez de conocimiento, luego de aprobar un preacuerdo celebrado entre la Fiscalía General de la Nación y la defensa del procesado, quien aceptó su responsabilidad por el asesinato.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 13 de mayo de 2026 en una vivienda del barrio La Libertad, ubicado en la comuna Villa Hermosa, en el oriente de la capital antioqueña.

La investigación reconstruyó lo ocurrido

La investigación fue adelantada por una fiscal de la Unidad de Delitos contra la Vida de la Seccional Medellín, que recopiló las pruebas para establecer cómo se produjo el ataque.

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Según el material probatorio, el hoy condenado sostuvo una discusión con Juliana Giraldo Zuluaga y, en medio del altercado, la agredió físicamente hasta causarle la muerte.

La Fiscalía indicó que el homicidio ocurrió mientras el hijo de ambos permanecía en la vivienda, siendo testigo del ataque.

Salió de la casa con el bebé y luego se entregó

Después de los hechos, el hombre abandonó el inmueble llevando consigo al menor de edad.

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Posteriormente, se presentó ante las autoridades, dando inicio al proceso judicial que culminó con la aceptación de cargos mediante un preacuerdo avalado por un juez.

Existían antecedentes de violencia, según la Fiscalía

Durante las labores de policía judicial, la Fiscalía estableció que la relación estaba marcada por episodios reiterados de violencia.

De acuerdo con la investigación, las discusiones y agresiones contra la joven de 18 años eran frecuentes y tendrían como origen los celos del hoy condenado.

El ente acusador también señaló que el hombre ejercía un control constante sobre la víctima y, presuntamente, le impedía salir de la vivienda, situación que hizo parte de los elementos recopilados durante la investigación.

La condena fue por feminicidio agravado

Tras valorar las pruebas y el acuerdo alcanzado entre las partes, el juez de conocimiento emitió una condena de 32 años de prisión por el delito de feminicidio agravado.

Con esta decisión concluye una de las etapas del proceso judicial, luego de que el procesado reconociera su responsabilidad por el crimen de Juliana Giraldo Zuluaga, ocurrido en mayo de este año en el oriente de Medellín.