¡Cargamento ilegal rodando! Capturan a hombre con droga y munición en Amagá

Resumen: Capturan en Amagá a hombre que transportaba droga y munición con presuntos vínculos a grupos armados ilegales.

Un cargamento ilegal fue interceptado en el municipio de Amagá, Antioquia, donde autoridades lograron la captura de un hombre que transportaba droga y material de guerra ocultos en un vehículo.

El procedimiento se realizó en medio de operativos conjuntos entre unidades del Ejército Nacional y el CTI de la Fiscalía General de la Nación, quienes lograron detener al sujeto en flagrancia mientras se movilizaba por vías del suroeste antioqueño.

De acuerdo con los reportes oficiales, en el automotor fueron hallados varios paquetes que contenían pasta base de coca, con un peso aproximado de más de 50 kilogramos, además de proveedores de fusil. Todo el cargamento estaba camuflado dentro del medio de transporte con el fin de evadir controles.

Lea también: Fuerte operativo contra el comercio ilegal en Bogotá: hallan celulares robados en Perú

Las investigaciones preliminares indican que estos elementos habrían salido desde el departamento del Cauca y tenían como destino final la ciudad de Medellín.

Asimismo, las autoridades señalaron que existirían vínculos con estructuras armadas ilegales, específicamente con disidencias que operan en el norte del departamento.

Según la información recopilada, el material incautado estaría destinado a fortalecer capacidades logísticas de estos grupos al margen de la ley.

El capturado fue dejado a disposición de las autoridades competentes, mientras continúan las investigaciones para establecer la procedencia exacta del cargamento y posibles conexiones con otras redes criminales.

Más noticias de Antioquia