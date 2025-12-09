Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Condenado a 28 años por secuestro, Pedro David Nieves ("Garavato") se fugó de La Picota usando el "cambiazo". El visitante que lo ayudó fue retenido. Fiscalía y Policía Judicial buscan al prófugo.

Tras la pista de ‘Garavato’: Un secuestrador de alta peligrosidad protagoniza una fuga en La Picota

La cárcel La Picota de Bogotá activó una alerta máxima después de que se confirmara la fuga carcelaria de Pedro David, un recluso condenado a 28 años de prisión por secuestro extorsivo.

El escape ocurrió en la tarde del pasado domingo 7 de diciembre, mientras muchas familias encendían las tradicionales velitas.

La maniobra utilizada por Nieves, alias ‘Garavato’, fue el conocido ‘cambiazo’. Un visitante, identificado como Alexander, ingresó al penal para suplantar la identidad del interno, permitiendo que el condenado abandonara el centro penitenciario sin ser detectado en la salida.

El personal de seguridad detectó la irregularidad minutos después, lo que obligó a emprender un operativo de búsqueda coordinado por el Inpec, la Policía Judicial y la Fiscalía. Alexander, el visitante que quedó dentro del penal, fue inmediatamente retenido y será judicializado por su presunta participación en los hechos.

Un prontuario que aumenta la preocupación

Pedro David no es un recluso ordinario. Su historial judicial intensifica la preocupación de las autoridades, ya que es considerado un interno de alta peligrosidad con antecedentes por extorsión.

En 2023, Nieves ya había llamado la atención por un caso insólito: fue capturado justo cuando recuperaba su libertad, señalado de haber planeado desde su propia celda el secuestro de un empresario en Sáchica, Boyacá, con el fin de cometer un hurto millonario. La víctima fue amarrada, amenazada y despojada de bienes durante cerca de nueve horas.

Las autoridades mantienen activa la búsqueda del prófugo, recordando que su historial lo convierte en una prioridad investigativa en esta época de aumento de flujo de visitas en los centros penitenciarios.

