La ciudad de Barranquilla se convirtió en el punto de encuentro para el futuro del balompié nacional al acoger el Seminario de Desarrollo Integral de Fútbol Formativo.

Organizado por la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y la CONMEBOL bajo el programa Fútbol con Futuro, este evento académico superó las expectativas al congregar a más de 150 participantes.

El objetivo principal fue inyectar conocimiento y las últimas tendencias globales en el fortalecimiento del fútbol base colombiano, reuniendo a una audiencia diversa que incluyó entrenadores de ligas, representantes de clubes profesionales, academias, fundaciones y colegios.

El seminario ofreció un escenario de alto calibre, donde la interacción y la experiencia pluriprofesional fueron protagonistas.

Figuras de renombre en el mundo del fútbol como Gerardo Pelusso, Carlos ‘Piscis’ Restrepo, Pablo Nigro y Roberto Arroyo lideraron las presentaciones.

Sus ponencias y conversatorios se centraron en compartir valiosos aprendizajes extraídos de sus extensas trayectorias tanto en el fútbol formativo como en el competitivo, brindando a los asistentes perspectivas prácticas y motivacionales sobre los procesos de desarrollo de jóvenes talentos.

La programación académica estuvo meticulosamente diseñada para ofrecer una visión integral y de vanguardia sobre la formación deportiva.

¡Por la nueva camada! Barranquilla, epicentro del desarrollo integral del fútbol formativo con éxito rotundo

Los profesionales del fútbol que asistieron tuvieron la oportunidad única de conocer de primera mano las metodologías de éxito implementadas por clubes de talla internacional como River Plate, Independiente del Valle y Vasco da Gama.

Además, se dedicó una sección fundamental a profundizar en los lineamientos del programa CONMEBOL Evolución, una iniciativa clave que busca fomentar la innovación, el desarrollo del talento y la capacitación continua a lo largo de toda la región sudamericana.

El encuentro se desarrolló exitosamente a lo largo de dos intensas jornadas, contando con el crucial apoyo de la Alcaldía de Barranquilla.

El ambiente fue propicio para la ampliación de conocimientos, el intercambio de ideas valiosas y la resolución de inquietudes directas en torno a los desafíos y las grandes oportunidades que presenta el fútbol formativo en Colombia.

La alta participación y el nivel de los expositores consolidan este seminario como un hito esencial para impulsar la calidad y el futuro del fútbol colombiano desde sus cimientos.

