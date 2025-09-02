Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Rafael Ramiro fue condenado a 55 años de prisión por el feminicidio agravado y desaparición forzada de su pareja en Medellín. La víctima fue hallada decapitada 37 días después de su desaparición.

Condenado por el atroz feminicidio en Medellín y desaparición de su pareja sentimental

Rafael Ramiro fue condenado a 55 años de prisión por un juez de Medellín, luego de que la Fiscalía General de la Nación demostrara en juicio oral su responsabilidad en los delitos de feminicidio agravado y desaparición forzada.

La víctima, una mujer de 36 años, había sido su pareja sentimental y fue encontrada sin vida 37 días después de su desaparición, en una zona rural del barrio Robledo.

La investigación de la Fiscalía expuso un escalofriante ciclo de violencia que la mujer sufrió a manos de su victimario.

El agresor la había sometido a un prolongado periodo de violencia física, verbal y psicológica, con constantes amenazas de asesinarla y hacer desaparecer su cuerpo.

La Fiscalía demostró que Rafael cumplió sus amenazas, culminando en un crimen atroz.

Además de los crímenes, la Fiscalía reveló una estrategia del condenado para desviar a las autoridades. Mientras la víctima se encontraba desaparecida, su familia recibió llamadas anónimas que aseguraban que la mujer había viajado a España, una coartada que el agresor utilizó para ganar tiempo.

El cuerpo de la víctima fue encontrado decapitado en una quebrada, y su plena identificación se logró gracias al trabajo de Medicina Legal.

Rafael fue capturado en mayo de 2024 y desde entonces permanecía en prisión. La condena, aunque proferida en primera instancia, se suma a los alarmantes casos de feminicidio en Medellín y Antioquia, donde la violencia de género continúa siendo un grave flagelo.

