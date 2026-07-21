Resumen: Una balacera en Kennedy dejó un bebé de un año muerto y dos adultos heridos. Las autoridades investigan las causas del ataque.

Tragedia en Bogotá: bebé de un año murió en medio de una balacera en Kennedy

Un bebé de un año perdió la vida y dos adultos resultaron heridos tras una balacera en Kennedy, localidad ubicada en el suroccidente de Bogotá. El hecho ocurrió durante la noche del pasado domingo 19 de julio y es materia de investigación por parte de las autoridades judiciales.

De acuerdo con la información entregada por la Policía Metropolitana de Bogotá, un hombre armado llegó hasta una vivienda del barrio El Amparo y abrió fuego contra las personas que se encontraban en el lugar. Como consecuencia del ataque, el bebé recibió un impacto de bala en la cabeza, mientras que dos adultos también fueron alcanzados por los disparos.

Las tres víctimas fueron trasladadas de inmediato a un centro asistencial. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, el menor falleció debido a la gravedad de las heridas. Los dos adultos permanecen bajo atención médica.

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La teniente coronel Gerly Mesa, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, confirmó que ya se adelantan las investigaciones para identificar al responsable del ataque y esclarecer las circunstancias del hecho violento.

Aunque las autoridades no han establecido de manera definitiva el móvil del crimen, una de las hipótesis que analizan los investigadores apunta a que el hecho podría estar relacionado con un ajuste de cuentas o con disputas por tráfico de estupefacientes.

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