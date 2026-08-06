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Resumen: Un juez condenó a 18 años de prisión a Laura María Rave por el homicidio de su compañero sentimental en el barrio La Milagrosa, en Medellín. La investigación estableció que la víctima sufrió quemaduras en más del 85% de su cuerpo. Conozca cómo avanzó el proceso judicial.

Ya hay condena para la mujer que quemó vivo a su compañero sentimental en Medellín

Un juez condenó a Laura María a 18 años de cárcel por el homicidio de su compañero sentimental, ocurrido el pasado 31 de enero en el barrio La Milagrosa, en Medellín.

La decisión judicial fue adoptada tras avalar un preacuerdo entre la Fiscalía General de la Nación y la procesada, quien aceptó su responsabilidad por los delitos de homicidio agravado e incendio agravado.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron durante la madrugada del 31 de enero. Según la Fiscalía, luego de una discusión con la víctima, Laura María salió de la vivienda donde ambos se encontraban y regresó minutos después con gasolina.

Las autoridades establecieron que el hombre ya se encontraba dormido cuando la mujer presuntamente lo roció con el combustible y le prendió fuego.

Las graves quemaduras comprometieron más del 85% de su cuerpo, lesiones que finalmente le ocasionaron la muerte.

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La Fiscalía indicó que cámaras de seguridad ubicadas en el sector registraron a la hoy condenada antes y después del ataque, material que hizo parte de los elementos recopilados durante la investigación.

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Una semana después del crimen, Laura María Rave se presentó ante las autoridades en Pereira (Risaralda), ciudad a la que, según el ente investigador, había viajado tras abandonar Medellín.

Con el preacuerdo aprobado por el juez, la mujer fue condenada a 18 años de prisión, pena que deberá cumplir en el establecimiento penitenciario que determine el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

La decisión judicial pone fin al proceso penal por este caso, que conmocionó a la comunidad del barrio La Milagrosa por la violencia con la que ocurrió el homicidio.

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