Resumen: Las Fiestas de Itagüí 2026 llegan con una programación de más de 200 eventos gratuitos que incluye conciertos, desfiles, festivales, gastronomía, actividades familiares y diferentes propuestas culturales. La agenda reunirá a más de 2.000 artistas locales y contará con espacios como el Festival del Humor, la Semana del Artista Itagüiseño, el Festival de la Mazamorra Paisa, el Día Mundial de la Pereza y cuatro jornadas de conciertos en el Estadio Metropolitano Ciudad de Itagüí.

¡10 días de pura celebración! Conozca la programación oficial para las Fiestas de Itagüí 2026

Itagüí ya tiene lista la programación de la edición número 35 de las Fiestas de la Industria, el Comercio y la Cultura, una celebración que se extenderá durante diez días, del 8 al 17 de agosto, con actividades culturales, musicales, artísticas, deportivas, gastronómicas y familiares en diferentes puntos del municipio.

La agenda contempla una amplia variedad de propuestas para públicos de distintas edades y contará con la participación de más de 2.000 artistas locales, quienes harán parte de espacios dedicados a la música, la danza, el teatro y otras manifestaciones culturales.

Las fiestas comenzarán oficialmente el sábado 8 de agosto, a partir de las 3:00 de la tarde, con un desfile que tendrá como punto de partida el monumento Cristo Rey y avanzará por las principales vías del centro de Itagüí.

Durante este recorrido se podrán apreciar bandas marciales, comparsas, silletas, caballitos de palo y diferentes expresiones artísticas y culturales, como parte de la apertura de la celebración.

El humor también tendrá su propio festival

La programación del primer día incluirá además el inicio de la segunda edición del Festival del Humor, que tendrá presentaciones en el parque del Artista y el Teatro Caribe.

El cartel está integrado por Puntilla, El Parcero del Popular #8, Zulima Ochoa, Adrián Parada, Chicho Arango, Frank “El Flaco”, Juan Duque, El Rolo, Daniel “El Panda” y Los Sedosos del Ritmo.

A esta agenda se suman diferentes actividades que hacen parte de las novedades y propuestas especiales de esta edición, entre ellas la Granja Infantil, el Inspirarte Fest, que contará con la presentación de Arelys Henao, Trova al Barrio, Itagüí a la Carta y el Ahorra Fest.

También se realizará el Primer Festival de la Mazamorra Paisa, una actividad que llegará a las ocho veredas del corregimiento El Manzanillo.

Más de 2.000 artistas harán parte de la Semana del Artista Itagüiseño

Uno de los componentes centrales de las fiestas será la Semana del Artista Itagüiseño, que se desarrollará entre el 8 y el 16 de agosto y reunirá a más de 2.000 artistas del municipio.

La programación tendrá participación de exponentes de diferentes disciplinas, entre ellas música, danza y teatro, además de otras manifestaciones culturales.

Para estas actividades se habilitarán distintos escenarios de Itagüí, como la tarima del CAMI, los parques de los barrios Simón Bolívar y San Pío X, los teatros del Norte y Caribe, el Auditorio Cultural Diego Echavarría Misas y otros espacios de la ciudad.

Cuatro noches de conciertos en el estadio

La música será otro de los grandes componentes de las fiestas. El Estadio Metropolitano Ciudad de Itagüí será escenario de cuatro jornadas de conciertos gratuitos entre el 14 y el 17 de agosto, con artistas y agrupaciones de diferentes géneros.

La programación será la siguiente:

Viernes 14 de agosto: la jornada contará con las presentaciones de Heberth Vargas, Jhon Álex Castaño, Álex Manga y El Andariego.

la jornada contará con las presentaciones de Heberth Vargas, Jhon Álex Castaño, Álex Manga y El Andariego. Sábado 15 de agosto: será el turno de De La Ghetto, Eddy Herrera, Charlie Aponte y David Zahan.

será el turno de De La Ghetto, Eddy Herrera, Charlie Aponte y David Zahan. Domingo 16 de agosto: la programación estará a cargo de Fruko y sus Tesos, Los Pamperos, El Trío América, Los Ayer’s, El Relicario, la Porroteca Estrella y un artista sorpresa.

la programación estará a cargo de Fruko y sus Tesos, Los Pamperos, El Trío América, Los Ayer’s, El Relicario, la Porroteca Estrella y un artista sorpresa. Lunes 17 de agosto: las fiestas cerrarán su programación musical en el estadio con una jornada de música góspel, que tendrá como invitados a Álex Zurdo, Christine D’Clario y Manny Montes.

El Día Mundial de la Pereza tendrá desfile de camas y comparsas

Dentro de las actividades tradicionales también se encuentra el Día Mundial de la Pereza, que regresará con el conocido Desfile de Camas y Comparsas, acompañado de una programación cultural durante toda la jornada.

En esta ocasión habrá además una novedad dentro de la agenda: el lunes 17 de agosto se realizará el Desfile de Vehículos Clásicos y Antiguos, que se suma a las actividades previstas para el cierre de las fiestas.

Desde la Alcaldía de Itagüí se destacó que la celebración busca convertirse en un espacio para el encuentro alrededor de la cultura, el entretenimiento y las expresiones artísticas del municipio.

“Las Fiestas de la Industria, el Comercio y la Cultura son un motivo de orgullo para todos los itagüiseños. Este año hemos preparado una programación sin precedentes, con más de 200 eventos gratuitos que impulsan la cultura, el turismo, el emprendimiento y la economía local. Invitamos a la ciudadanía y a los visitantes a disfrutar de esta celebración en un ambiente de sana convivencia y seguridad”, afirmó Diego Torres, alcalde de Itagüí.

La programación contempla actividades en diferentes escenarios durante los diez días de celebración. Los ciudadanos y visitantes pueden consultar los horarios, lugares y detalles de cada actividad en siguiente enlace.