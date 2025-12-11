¡Confirmado! La Equidad se transforma en Internacional de Bogotá

Resumen: El club colombiano La Equidad Fútbol Club ha experimentado una transformación radical tras un cambio de dueños, modificando por completo su identidad: ahora se llamará Internacional de Bogotá y reemplazará su tradicional color verde por el blanco, negro y dorado, con un nuevo escudo que busca un vínculo más fuerte con la capital. Este cambio drástico ha generado un intenso debate y críticas en redes sociales por parte de la afición, que lamenta la pérdida de la identidad histórica del equipo asegurador, mientras que la institución se prepara para su próximo torneo con la misión de consolidar su nueva imagen y ganarse el apoyo de los seguidores bogotanos.
El panorama del fútbol colombiano experimenta una sacudida significativa: La Equidad Fútbol Club anuncia un cambio radical que abarca desde su identidad visual hasta su denominación oficial.
Tras un reciente cambio de dueños, la institución aseguradora ha dado a conocer su nueva cara, adoptando el nombre de Internacional de Bogotá.
La transformación no solo es nominal. El club ha revelado una paleta de colores completamente distinta, dejando atrás el tradicional verde para adoptar el blanco, negro y dorado.
Según el comunicado oficial, estos colores “hablan de Bogotá y del club que estamos construyendo juntos”, buscando un vínculo más estrecho con la capital colombiana.
“Un nombre que abraza a una ciudad diversa, abierta y en movimiento. Somos Internacional de Bogotá”, anunció el equipo en sus redes sociales.
Este cambio se extiende al escudo del equipo, presentando una imagen totalmente renovada para acompañar la nueva etapa.
La noticia y la nueva identidad del club han generado un intenso debate en las plataformas digitales.
En las redes sociales, tanto los nuevos colores como el escudo y la elección del nombre Internacional de Bogotá han sido objeto de críticas por parte de la afición y el público en general.
Los comentarios se centran en la pérdida de la identidad histórica y la conexión con sus orígenes.
El conjunto, que hasta ahora era conocido como el equipo asegurador, se prepara para afrontar el próximo torneo bajo su flamante nombre, con la misión de ganarse el corazón de los seguidores bogotanos y demostrar que el cambio va más allá de lo estético.
