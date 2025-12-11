El panorama del fútbol colombiano experimenta una sacudida significativa: La Equidad Fútbol Club anuncia un cambio radical que abarca desde su identidad visual hasta su denominación oficial.

Tras un reciente cambio de dueños, la institución aseguradora ha dado a conocer su nueva cara, adoptando el nombre de Internacional de Bogotá.

La transformación no solo es nominal. El club ha revelado una paleta de colores completamente distinta, dejando atrás el tradicional verde para adoptar el blanco, negro y dorado.

Según el comunicado oficial, estos colores “hablan de Bogotá y del club que estamos construyendo juntos”, buscando un vínculo más estrecho con la capital colombiana.

“Un nombre que abraza a una ciudad diversa, abierta y en movimiento. Somos Internacional de Bogotá”, anunció el equipo en sus redes sociales.

¡Confirmado! La Equidad se transforma en Internacional de Bogotá

Este cambio se extiende al escudo del equipo, presentando una imagen totalmente renovada para acompañar la nueva etapa.

La noticia y la nueva identidad del club han generado un intenso debate en las plataformas digitales.

En las redes sociales, tanto los nuevos colores como el escudo y la elección del nombre Internacional de Bogotá han sido objeto de críticas por parte de la afición y el público en general.

Los comentarios se centran en la pérdida de la identidad histórica y la conexión con sus orígenes.

El conjunto, que hasta ahora era conocido como el equipo asegurador, se prepara para afrontar el próximo torneo bajo su flamante nombre, con la misión de ganarse el corazón de los seguidores bogotanos y demostrar que el cambio va más allá de lo estético.

