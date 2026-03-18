Tras las rejas y por muchos años: declaran culpable a hombre en EE.UU. por explotación sexual infantil en Medellín

En un golpe contundente contra el turismo sexual y la protección de la infancia, la justicia de los Estados Unidos declaró culpable a Ramón por delitos relacionados con la explotación sexual de menores en Medellín.

El alcalde de Medellín celebró la decisión de un jurado en Florida, que halló pruebas suficientes para condenar a este sujeto por intento de trata sexual y producción de material de abuso infantil.

Según las autoridades, este delincuente enfrentará una pena que podría llegar a la cadena perpetua en una prisión federal, sumada a otros 30 años de cárcel por los cargos adicionales de producción de material degradante.

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El resultado es fruto de una operación trasnacional donde la Alcaldía de Medellín trabajó con la Policía, la Fiscalía y agencias norteamericanas como el HSI de Miami.

La condena de Ramón envía un mensaje directo: en Medellín no hay territorio seguro para el abuso. Para la alcaldía, capturar a este delincuente es una victoria moral en su estrategia de “tolerancia cero”.

El mandatario fue enfático al señalar que el objetivo final es la erradicación total de estas redes que vulneran a los niños y mujeres de la ciudad.

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“Aquí no hay segundas oportunidades: quien le haga daño a nuestros niños será perseguido”, sentenció el alcalde, reafirmando que la cooperación con el Gobierno de los Estados Unidos seguirá firme.

Se espera que en los próximos días un juez federal dicte la sentencia definitiva, la cual se perfila como una de las más ejemplares contra extranjeros implicados en explotación sexual cometida en territorio colombiano.

Gracias al trabajo liderado y articulado desde la @alcaldiademed con la Policía, la Dirección de Protección (DIPRO), la Fiscalía General de la Nación y agencias de los Estados Unidos como HSI Colombia y HSI Miami, en Medellín seguimos obteniendo resultados en la lucha contra la… pic.twitter.com/jx8q8Q3IBu — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) March 18, 2026

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