¡Solidaridad bajo la lluvia! Policías de Medellín ayudan a ciudadanos atrapados en inundaciones

Resumen: La Secretaría de Seguridad y Convivencia destacó la rápida reacción y el compromiso de los equipos en campo

En medio de las intensas lluvias que provocaron emergencias por el desbordamiento de la quebrada La Presidenta, la Alcaldía de Medellín activó de manera inmediata toda su capacidad de respuesta para proteger a la ciudadanía. Desde el sistema 123 y el monitoreo con cámaras, se coordinó el despliegue de la Policía Nacional y equipos institucionales en los puntos críticos de la ciudad.

En terreno, uniformados y funcionarios protagonizaron verdaderas acciones heroicas al rescatar a motociclistas, conductores y peatones que quedaron atrapados en medio de las inundaciones. Sin importar las condiciones, se metieron al agua, movilizaron vehículos, auxiliaron a personas y evitaron situaciones que pudieron terminar en tragedia.

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La Secretaría de Seguridad y Convivencia destacó la rápida reacción y el compromiso de los equipos en campo, reiterando que la ciudad cuenta con presencia institucional permanente y capacidad de respuesta efectiva. Las autoridades continúan en monitoreo constante e invitan a la ciudadanía a seguir las recomendaciones y reportar cualquier emergencia a la línea 123.