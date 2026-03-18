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    ¡Solidaridad bajo la lluvia! Policías de Medellín ayudan a ciudadanos atrapados en inundaciones

    La Secretaría de Seguridad y Convivencia destacó la rápida reacción y el compromiso de los equipos en campo

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Solidaridad bajo la lluvia! Policías de Medellín ayudan a ciudadanos atrapados en inundaciones

    Resumen: La Secretaría de Seguridad y Convivencia destacó la rápida reacción y el compromiso de los equipos en campo

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    En medio de las intensas lluvias que provocaron emergencias por el desbordamiento de la quebrada La Presidenta, la Alcaldía de Medellín activó de manera inmediata toda su capacidad de respuesta para proteger a la ciudadanía. Desde el sistema 123 y el monitoreo con cámaras, se coordinó el despliegue de la Policía Nacional y equipos institucionales en los puntos críticos de la ciudad.

    En terreno, uniformados y funcionarios protagonizaron verdaderas acciones heroicas al rescatar a motociclistas, conductores y peatones que quedaron atrapados en medio de las inundaciones. Sin importar las condiciones, se metieron al agua, movilizaron vehículos, auxiliaron a personas y evitaron situaciones que pudieron terminar en tragedia.

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    La Secretaría de Seguridad y Convivencia destacó la rápida reacción y el compromiso de los equipos en campo, reiterando que la ciudad cuenta con presencia institucional permanente y capacidad de respuesta efectiva. Las autoridades continúan en monitoreo constante e invitan a la ciudadanía a seguir las recomendaciones y reportar cualquier emergencia a la línea 123.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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