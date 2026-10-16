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Resumen: El alcalde Alejandro Eder rechazó el ataque con granada contra cinco policías en Ciudad Córdoba, Cali, y confirmó que ya hay un capturado como principal sospechoso.

‘No vamos a ceder’: Alejandro Eder responde al ataque con granada que dejó cinco policías heridos

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, rechazó de manera contundente el ataque con granada que dejó cinco policías heridos en el barrio Ciudad Córdoba, en el oriente de la ciudad. El mandatario se pronunció en la mañana de este viernes 16 de octubre a través de su cuenta en X, donde también envió un mensaje de solidaridad a los uniformados afectados y a sus familias.

«Rechazo de manera contundente el atentado contra cinco de nuestros policías en el barrio Ciudad Córdoba, al oriente de Cali. Nuestra solidaridad con los afectados y sus familias», escribió el alcalde.

En su mensaje, Eder confirmó que las autoridades ya tienen bajo custodia a un hombre señalado como el principal sospechoso de lo ocurrido.

El mandatario aseguró además que el trabajo articulado con la Fuerza Pública ha permitido frenar atentados con explosivos en la ciudad. «Seguiremos sin ceder un solo centímetro frente a los violentos. En Cali, la ley y la autoridad se respetan», afirmó.

El pronunciamiento de Alejandro Eder se suma al rechazo que ya había expresado la Policía Metropolitana de Cali, que calificó el hecho como un ataque cobarde contra los uniformados.

Así fue el ataque contra los policías

El hecho ocurrió hacia las 8:10 de la noche del jueves 15 de octubre, en la carrera 50 con calle 54, en el barrio Ciudad Córdoba.

En ese momento, los policías adelantaban labores de prevención, control y solicitud de antecedentes en el sector. Fue entonces cuando un hombre, ubicado sobre un puente, les lanzó una granada de fragmentación.

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Como consecuencia de la explosión, cinco integrantes de la institución resultaron heridos: un intendente jefe, un subintendente y tres patrulleros.

«De inmediato, los policías recibieron atención médica oportuna y fueron trasladados a centros asistenciales de la ciudad para su respectiva valoración y tratamiento», informó la Policía Metropolitana de Cali.

Según el reporte de la institución, los cinco uniformados están estables y se recuperan de las heridas causadas por las esquirlas.

La rápida reacción de los policías que estaban en la zona permitió capturar a un hombre de 23 años, quien al parecer estaría vinculado con el atentado.

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El sospechoso fue puesto a disposición de las autoridades judiciales, que deberán establecer cuál fue su participación en los hechos. Para este viernes estaban previstas las audiencias de legalización de captura e imputación de cargos.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del capturado ni los cargos específicos por los que tendría que responder.

Presuntamente detrás del ataque estarían las disidencias de las Farc que siguen las órdenes de alias Iván Mordisco. Sin embargo, las autoridades no han confirmado oficialmente esa versión.

El ataque también generó rechazo entre otros dirigentes locales. El concejal Marlon Cubillos condenó el hecho, expresó su solidaridad con los heridos y sus familias, y pidió que los responsables sean capturados y judicializados.

Para avanzar en la investigación, la Policía Metropolitana pidió a la ciudadanía entregar cualquier información que ayude a esclarecer lo ocurrido.

«Invitamos a la ciudadanía a suministrar cualquier información adicional que contribuya al desarrollo de la investigación de este ataque, a través de la línea de emergencia 123, garantizando absoluta reserva», señaló la institución.

Por ahora, las autoridades continúan con la investigación para determinar si otras personas participaron en el atentado, mientras el capturado enfrenta el proceso judicial.

Las palabras de Alejandro Eder llegan en un momento en que la ciudad busca respuestas tras un hecho que, según medios locales, generó terror entre los habitantes del oriente de Cali.

Como en todo proceso penal, el hombre capturado conserva la presunción de inocencia mientras la justicia define su responsabilidad en el ataque contra los cinco policías.

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