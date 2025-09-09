Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Un juez de Medellín condenó a 22 años de cárcel a dos hombres por el asesinato de dos venezolanos y las heridas a dos mujeres en La Alpujarra.

¡Cayó la condena! 22 años de cárcel para los asesinos de dos venezolanos en Medellín

Un año después del ataque criminal registrado en inmediaciones de La Alpujarra, en el centro de Medellín, la justicia dictó condena contra los responsables.

Un juez de conocimiento impuso 22 años de prisión a Kevin y Daniel Santiago, hallados culpables de asesinar a dos ciudadanos venezolanos y herir a dos mujeres que se movilizaban en un vehículo particular.

Los hechos ocurrieron el 30 de septiembre de 2024, cuando las víctimas fueron interceptadas mientras viajaban en compañía de otras cuatro personas.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, los agresores siguieron el carro en un taxi y varias motocicletas, hasta ejecutar la balacera que dejó como saldo mortal a Wilbis, de 33 años, y Michelle, de 21.

Ambos procesados, de 27 y 41 años, aceptaron un preacuerdo con la Fiscalía, lo que permitió agilizar la sentencia. Se les atribuyeron los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio y porte ilegal de armas de fuego.

La captura de estos sujetos se produjo en noviembre de 2024, tras un operativo adelantado por la Policía Nacional en Medellín.

Con esta decisión judicial, la ciudad cierra uno de los casos que había causado mayor indignación por la sevicia con la que actuaron los agresores.

