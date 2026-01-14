Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Bus del SITP embistió una motocicleta en presunto caso de intolerancia en Suba

En la noche del pasado martes 13 de enero, los residentes y transeúntes del sector de Bulevar Niza, en la localidad de Suba, en Bogotá, fueron testigos de un alarmante episodio de intolerancia vial. Un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) se vio involucrado en un incidente donde habría embestido a una motocicleta en al menos dos ocasiones.

De acuerdo con los reportes preliminares, el conductor del bus de transporte público arremetió contra el vehículo de dos ruedas en circunstancias que aún están bajo investigación.

Ante la gravedad de lo ocurrido, al sitio arribó una ambulancia y personal de supervisión del SITP.

Los equipos de emergencia realizaron la verificación de salud de los implicados y brindaron el apoyo logístico necesario para controlar la situación en la vía.

TransMilenio S.A. informó oficialmente que el caso ya se encuentra bajo proceso de investigación. La entidad señaló que se están recopilando pruebas para esclarecer qué originó el enfrentamiento y determinar las responsabilidades del operador del bus.

Por fortuna, las autoridades confirmaron que el incidente no dejó personas lesionadas, aunque los daños materiales y el riesgo al que se expusieron los ciudadanos han generado un fuerte rechazo en redes sociales.

