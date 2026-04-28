Resumen: El misterio rodea las causas del fallecimiento. Durante las labores de levantamiento e inspección preliminar del cadáver realizadas por las autoridades competentes, se constató un detalle fundamental: el cuerpo del adulto mayor no presentaba señales de violencia ni heridas visibles causadas por armas de fuego o armas blancas.

¡Triste hallazgo en Sabaneta! Encuentran sin vida a un abuelo habitante de calle en el sector de Calle Larga

Minuto30.com – La mañana de este martes 28 de abril comenzó con una lamentable noticia para los residentes del municipio de Sabaneta, al sur del Valle de Aburrá. Se confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida de un adulto mayor en plena vía pública, en un caso que ha despertado la solidaridad y tristeza de la comunidad vecina.

El llamado a primera hora

De acuerdo con el reporte oficial, la alerta se emitió alrededor de las 7:00 de la mañana. Transeúntes que iniciaban su jornada laboral y se desplazaban por el reconocido sector de Calle Larga, notaron la presencia de un hombre tendido en el suelo que no respondía a los llamados.

De inmediato, la ciudadanía se comunicó con la línea de emergencias. Al lugar llegaron patrullas de la Policía Nacional y personal médico, quienes tras la respectiva valoración confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales, procediendo a acordonar la zona para la inspección técnica.

Un rostro conocido en el sector

Aunque al momento del hallazgo el hombre no portaba documentos de identidad, algunos vecinos y comerciantes del sector de Calle Larga lograron reconocerlo.

Según los testimonios recopilados por las autoridades en el lugar de los hechos:

Se trataba de un adulto mayor que, al parecer, era un habitante en situación de calle.

Era una persona medianamente conocida en la zona, pues se ganaba la vida y buscaba el sustento diario lavando carros y haciendo pequeños “mandados” por los alrededores.

Muerte por establecer: Sin signos de violencia

El misterio rodea las causas del fallecimiento. Durante las labores de levantamiento e inspección preliminar del cadáver realizadas por las autoridades competentes, se constató un detalle fundamental: el cuerpo del adulto mayor no presentaba señales de violencia ni heridas visibles causadas por armas de fuego o armas blancas.

Ante la ausencia de traumas contundentes, el caso fue catalogado inicialmente como una “muerte por establecer”. La principal hipótesis apunta a que el deceso pudo haberse originado por complicaciones de salud o un posible infarto, dadas las difíciles condiciones en las que vivía a la intemperie.

El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde los peritos médicos realizarán la respectiva autopsia para determinar científicamente la causa exacta de su muerte y lograr su plena identificación para notificar a posibles familiares.