Resumen: Un juez dictó 40 años de prisión contra Robeth por abusar de una menor de 15 años en Girardota y esconderse en un tanque de agua.

Condenado a 40 años de cárcel hombre que abusó de una menor en Girardota

Una ejemplar sentencia de orden público y justicia penal sacudió al municipio de Girardota, en el norte del Valle de Aburrá.

Un juez de la República condenó a la pena de 40 años y un mes de prisión a Robeth, un joven de 24 años hallado culpable del aberrante delito de abuso sexual agravado en contra de una adolescente de 15 años.

Los hechos que consternaron a la comunidad del área metropolitana ocurrieron el pasado 30 de enero de este año 2026, dejando en evidencia la sevicia con la que actuó el agresor.

La contundente investigación liderada por la Unidad Especial de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) de la Fiscalía General de la Nación demostró que el criminal irrumpió de forma violenta en la vivienda de la menor de edad.

Aprovechando que la víctima se encontraba en un absoluto estado de indefensión, la intimidó de muerte con un cuchillo para agredirla sexualmente en múltiples oportunidades.

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Minutos después del salvaje ataque, patrullas de la Policía Nacional desplegaron un cerco en la zona y lograron capturar en flagrancia al delincuente, quien en un cobarde intento por evadir a las autoridades se había ocultado dentro de un tanque de almacenamiento de agua en el segundo piso del mismo inmueble.

Ante el contundente material probatorio y los testimonios recopilados por el ente acusador, a la defensa de Aquin Querales no le quedó más opción que la aceptación de los cargos durante la audiencia de formulación de acusación.

El juez de conocimiento avaló el preacuerdo y le dictó la sentencia de prisión intramural, acumulando también el delito de fuga de presos, ya que el sujeto registraba requerimientos previos.

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