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Resumen: Bogotá reportó una reducción de homicidios del 7% en 2026 y anunció la llegada de 794 policías para reforzar la seguridad en varias localidades.

Bogotá reporta caída en homicidios y refuerza seguridad con más policías

La reducción de homicidios en Bogotá fue uno de los temas centrales durante la presentación de 73 personas capturadas por diferentes casos de asesinato en la capital del país.

En medio del balance, el alcalde Carlos Fernando Galán aseguró que la ciudad muestra avances en materia de seguridad frente a los resultados del año anterior.

Según explicó el mandatario, la reducción de homicidios ya alcanza el 7% en lo corrido de este año, superando incluso la disminución del 3% reportada durante 2024.

Galán indicó que la administración busca mantener esa tendencia mediante operativos conjuntos y el fortalecimiento de la presencia policial en distintos sectores de la ciudad.

Durante el mismo evento, el secretario de Seguridad, César Restrepo, pidió al próximo Gobierno Nacional adoptar medidas más estrictas frente al control migratorio y el funcionamiento de Migración Colombia.

El funcionario aseguró que las autoridades requieren mayores herramientas para enfrentar estructuras criminales en las que estarían involucrados ciudadanos extranjeros.

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Las declaraciones surgieron luego de conocerse que entre los capturados aparece un ciudadano extranjero señalado de participar en el asesinato de un hombre para robarle una patineta. De acuerdo con las autoridades, el sospechoso ya había sido detenido anteriormente, aunque utilizaba otra identidad.

Como parte de las acciones para fortalecer la seguridad, Bogotá recibió además 794 nuevos policías que serán distribuidos en diferentes localidades.

Kennedy y Suba serán las zonas con mayor número de uniformados asignados, con 88 y 84 efectivos respectivamente. También se incrementará el pie de fuerza en sectores como Ciudad Bolívar, Bosa, Engativá y Santa Fe.

Las autoridades señalaron que la llegada de estos uniformados busca reforzar las labores de patrullaje, prevención y reacción frente a delitos de alto impacto en la capital.

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