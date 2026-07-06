Reconocen en Venezuela la labor de cuatro perros rescatistas colombianos

Resumen: Cuatro perros rescatistas colombianos fueron condecorados por el Gobierno de Venezuela tras su labor en la búsqueda de sobrevivientes luego del doble sismo.

Los perros rescatistas colombianos: ‘Candy’, ‘Rojo’, ‘Tamy’ y ‘Dastan’, fueron condecorados por el Gobierno de Venezuela en reconocimiento a su labor durante las operaciones de búsqueda y rescate tras el doble sismo que afectó a ese país.

Los cuatro caninos recibieron la Medalla al Mérito del Servicio, una distinción otorgada por la Presidencia de Venezuela a quienes participaron en las labores humanitarias luego de la emergencia, que, según las autoridades venezolanas, ha dejado cerca de 3.000 personas fallecidas.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) confirmó el reconocimiento y destacó el trabajo realizado por los caninos, entrenados para localizar sobrevivientes entre estructuras colapsadas gracias a su capacidad de detección mediante el olfato.

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‘Dastan’, un pastor belga malinois del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, hace parte del grupo distinguido. Los otros tres perros, ‘Tamy’, ‘Rojo’ y ‘Candy’, pertenecen a la Armada de Colombia y conforman el equipo especializado de búsqueda y rescate UsarCol1.

La labor de los perros rescatistas ha sido fundamental en las operaciones de salvamento desarrolladas en Venezuela, donde continúan los trabajos para ubicar posibles sobrevivientes entre los escombros.

La UNGRD resaltó que este reconocimiento también simboliza la cooperación entre ambos países en medio de una emergencia humanitaria y exalta la preparación técnica de los equipos colombianos de búsqueda y rescate que participaron en la atención del desastre.

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