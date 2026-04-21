¡Estudiantes alzan la voz! Medellín lanza concurso de prevención sexual

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Resumen: Medellín lanza concurso de prevención sexual en colegios para promover el respeto, el autocuidado y la protección de niños y adolescentes.

La estrategia de prevención sexual en Medellín suma una nueva edición con el lanzamiento de un concurso dirigido a instituciones educativas, enfocado en sensibilizar sobre las violencias que afectan a niñas, niños y adolescentes.

La iniciativa busca generar conciencia y promover entornos seguros a través de la participación activa de la comunidad educativa.

El concurso, que se desarrollará entre abril y mayo, convoca a colegios públicos y privados tanto de la ciudad como del Valle de Aburrá.

En esta nueva versión, estudiantes y docentes deberán crear contenidos pedagógicos que aborden temas relacionados con el autocuidado, el consentimiento y la protección de los menores.

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De acuerdo con los organizadores, esta propuesta de prevención sexual también apunta a fortalecer el liderazgo juvenil, incentivando a los participantes a convertirse en promotores de cambio dentro de sus entornos.

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Las actividades incluyen la producción y difusión de contenidos en plataformas digitales, donde cada institución deberá publicar varias piezas durante el desarrollo del concurso.

La iniciativa hace parte de un programa más amplio orientado a la protección de la infancia y la adolescencia, en el que participan diferentes entidades del ámbito local y regional.

Entre los criterios de evaluación se tendrán en cuenta aspectos como la creatividad, el impacto de los mensajes y la interacción generada en redes sociales. Además, se valorará la participación de la comunidad educativa en general, incluyendo el acompañamiento de adultos responsables.

Los contenidos deberán abordar no solo la prevención de violencias físicas, sino también riesgos en entornos digitales, promoviendo el uso seguro de la información y la identificación de posibles amenazas.

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