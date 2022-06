Luego del título conseguido el pasado fin de semana, Atlético Nacional se encuentra en unas cortas vacaciones y volverá a entrenamientos en los próximos días de cara a la Liga Betplay II, en donde buscará la estrella 18.

Tras conseguir la 17, los verdes tienen toda la motivación e intención de disputar un buen segundo semestre para soñar con el bicampeonato. Hace unos días, el cuadro antioqueño anunció su plan de abonos, teniendo en cuenta que el promedio de asistencia en la Liga I superó los 30.000 aficionados en el Estadio Atanasio Girardot.

No obstante, Nacional se perdería tres partidos en el Atanasio a causa de los conciertos que se realizarán en el escenario deportivo de los paisas en este segundo semestre. Lastimosamente, uno de esos partidos acostumbra tener un lleno total cada temporada.

Así las cosas, los dirigidos por Hernán Darío Herrera no podrían ejercer como locales en el Atanasio Girardot en la quinta jornada frente a Deportivo Pasto, en la séptima contra Envigado y en la 18 ante su rival de patio: Independiente Medellín. Cabe recordar que el último clásico paisa se tuvo que disputar en el Estadio Polideportivo Sur de Envigado por el concierto de Maluma.

Y eso no es todo, el concierto de Bad Bunny finalizando el año, coincidirá con la fecha 5 del cuadrangular final. Pese a que son tres partidos por fuera, el número podría aumentar a cuatro.

Conciertos vs. Partidos en el 🏟️ Atanasio 🎶🆚⚽️

Vive la Salsa: 29/7 vs. Fecha 5: 31/7

The Kings: 12/8 vs. Fecha 7: 14/8

Super concierto: 13/8 vs. Fecha 7: 14/8

Daddy Yankee: 15-16/10 vs. Fecha 18: 16/10

Bad Bunny: 18-19/11 vs. Fecha 5 Cuadrangular: 20/11

— Juan David Londoño (@juandl84) June 29, 2022