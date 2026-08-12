Concierto solidario en Medellín ayudará a damnificados del terremoto

Resumen: Más de 25 artistas participarán en un concierto solidario en Medellín para recaudar ayudas para familias afectadas por el terremoto.

Medellín se prepara para una jornada de solidaridad con las familias afectadas por el terremoto que sacudió a Colombia. Este sábado 15 de agosto, más de 25 artistas participarán en “Colombia, Medellín Te Quiere”, un concierto solidario que se realizará en el Centro de Eventos La Macarena.

La jornada reunirá a artistas, empresarios, organizaciones y ciudadanos con el propósito de recaudar recursos y ayudas para las comunidades afectadas por el sismo en Chocó, Valle del Cauca y el Eje Cafetero.

Entre los artistas que donarán su talento se encuentran Luis Alfonso, Kapo, Pipe Bueno, Juliana y Westcol. El evento comenzará a las 12:00 del mediodía y se extenderá hasta las 8:00 p.m., mientras que las puertas de La Macarena estarán abiertas desde las 11:00 a.m.

La entrada tendrá un valor entre $60.000 y $140.000, y el dinero recaudado será destinado a las familias damnificadas a través de la Corporación Presentes, entidad encargada de canalizar las donaciones.

“Todo lo que se recoja será para las familias afectadas en Chocó, Cali, Manizales y Pereira”, señaló el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, quien invitó a la ciudadanía a sumarse a esta iniciativa.

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Además del concierto, restaurantes y establecimientos comerciales como Belisario, Pergamino, El Correo, Olivia y Clap Burgers, entre otros, destinarán un porcentaje de sus ventas para apoyar la campaña.

También se habilitará un punto de acopio contiguo a La Macarena, que funcionará entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m. Allí se recibirán alimentos no perecederos y elementos de aseo personal. No se recibirán ropa ni medicamentos.

Para ingresar al concierto será necesario realizar la donación mediante la plataforma de la Corporación Presentes, en la opción habilitada para “Colombia, Medellín te quiere”. Las ayudas entregadas por otros canales podrán sumarse a la campaña, pero no darán acceso al evento.

Con esta iniciativa, Medellín busca convertir la música y la solidaridad ciudadana en una forma de acompañar a las familias que enfrentan las consecuencias del terremoto.

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