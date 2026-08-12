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Resumen: La oscuridad total ha incrementado el temor entre los habitantes, quienes temen por el posible desprendimiento de techos, caída de árboles o colapso de cuerdas de alta

¡Atención! Fuertes vientos huracanados dejaron sin energía al corregimiento de Palmitas en la noche

Minuto30.com .- Una emergencia climática interrumpió el descanso de los habitantes del corregimiento de San Sebastián de Palmitas en la noche de este martes.

A través de las líneas de reporte ciudadano de Minuto30, residentes del han alertado sobre la presencia de ráfagas de viento de extrema intensidad que están azotando la zona rural.

Apagón generalizado

De acuerdo con los reportes recibidos sobre la 9:15 p.m., los «vientos huracanados» han sido tan fuertes que provocaron fallas inmediatas en la red de interconexión eléctrica del sector.

«Por acá, ya no hay energía eléctrica (…) Fuertes vientos huracanados reportan en Palmitas y no hay energía», señaló uno de los ciudadanos desde la zona de la emergencia.

La oscuridad total ha incrementado el temor entre los habitantes, quienes temen por el posible desprendimiento de techos, caída de árboles o colapso de cuerdas de alta tensión sobre las vías principales y viviendas del corregimiento.

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Llamado a las autoridades

Ante la gravedad del reporte meteorológico de última hora, se espera que en el transcurso de la madrugada o a primera hora de la mañana, las cuadrillas de EPM (Empresas Públicas de Medellín) se desplacen hacia el corregimiento para evaluar los daños en la infraestructura eléctrica y restablecer el servicio.

Asimismo, se hace un llamado al DAGRD y al Cuerpo de Bomberos de Medellín para que realicen un monitoreo preventivo en la zona y descarten personas lesionadas o viviendas destechadas.

Noticia en desarrollo…