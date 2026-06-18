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Resumen: Concejales de Medellín denunciaron un presunto plan de grupos armados para atentar contra ellos y reclamaron medidas urgentes de protección por parte de la UNP.

Concejales de Medellín denuncian presunto plan criminal para atentar contra ellos y piden protección urgente

Las amenazas a concejales de Medellín volvieron a encender las alarmas luego de que varios integrantes de la corporación denunciaran la existencia de un presunto plan de grupos armados ilegales del Valle de Aburrá para atentar contra ellos.

Los concejales Claudia Carrasquilla, Andrés Tobón, Alejandro De Bedut y Andrés Rodríguez aseguraron que, pese a las denuncias presentadas ante las autoridades, aún no han recibido un refuerzo en sus esquemas de protección por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Frente a la situación, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reiteró que ha solicitado en repetidas ocasiones al Gobierno Nacional la adopción de medidas urgentes para garantizar la seguridad de los concejales.

Según indicó, tanto la Fiscalía como la Procuraduría ya habrían trasladado información y requerimientos a la UNP para que actúe de manera inmediata.

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Por su parte, el concejal Andrés Rodríguez manifestó que las amenazas en su contra no solo provendrían de estructuras criminales urbanas, sino también de presuntas células urbanas del ELN.

Los corporados insistieron en la necesidad de que se adopten medidas de seguridad urgentes, especialmente ante el temor de que cualquier acción en su contra pueda materializarse después de la jornada electoral prevista para el próximo 21 de junio.

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