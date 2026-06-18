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    ¡Búsqueda Urgente! Ayudemos a la cachorrita Briel a regresar a casa ¿la encontraste?

    Briel, de penas dos meses y medio, es una bebé que se extravió entre Laureles y Estadio: no creemos que haya caminado mucho

    Publicado por: SoloDuque

    cachorrita biel
    ¡Búsqueda Urgente! Ayudemos a la cachorrita Briel a regresar a casa ¿la encontraste?

    Resumen: Debido a su corta edad y tamaño, es poco probable que haya caminado largas distancias. Creemos que alguien de buen corazón la encontró y le está dando resguardo temporal mientras aparece su familia.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Briel se extravió hoy alrededor de las 10:00 a. m. tras salirse accidentalmente de su casa. Su familia está desesperada buscándola y necesita de la solidaridad de todos para encontrarla.

    Briel, de penas dos meses y medio, es una bebé que se extravió entre Laureles y Estadio.

    Tiene como proyecto de vida convertirse en la perrita de apoyo emocional de una persona que en este momento la extraña y la necesita profundamente.

    ¿Qué creemos que pasó?

    Debido a su corta edad y tamaño, es poco probable que haya caminado largas distancias. Creemos que alguien de buen corazón la encontró y le está dando resguardo temporal mientras aparece su familia.

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    Briel se habría ido con alguien, que presuntamente pensó que la perrita estaría lejos de su hogar: puede devolverla, pues su familia la espera ansiosamente

    Si la encontraste, la has visto en la calle o tienes alguna información sobre su paradero, por favor comunícate de manera urgente al teléfono 321 772 2358.

    ¡Cualquier dato es vital! Agradecemos profundamente tu ayuda compartiendo este mensaje para que Briel vuelva a estar a salvo en su hogar.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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