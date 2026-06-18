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Resumen: Debido a su corta edad y tamaño, es poco probable que haya caminado largas distancias. Creemos que alguien de buen corazón la encontró y le está dando resguardo temporal mientras aparece su familia.

¡Búsqueda Urgente! Ayudemos a la cachorrita Briel a regresar a casa ¿la encontraste?

Minuto30.com .- Briel se extravió hoy alrededor de las 10:00 a. m. tras salirse accidentalmente de su casa. Su familia está desesperada buscándola y necesita de la solidaridad de todos para encontrarla.

Briel, de penas dos meses y medio, es una bebé que se extravió entre Laureles y Estadio.

Tiene como proyecto de vida convertirse en la perrita de apoyo emocional de una persona que en este momento la extraña y la necesita profundamente.

¿Qué creemos que pasó?

Debido a su corta edad y tamaño, es poco probable que haya caminado largas distancias. Creemos que alguien de buen corazón la encontró y le está dando resguardo temporal mientras aparece su familia.

Si la encontraste, la has visto en la calle o tienes alguna información sobre su paradero, por favor comunícate de manera urgente al teléfono 321 772 2358.

¡Cualquier dato es vital! Agradecemos profundamente tu ayuda compartiendo este mensaje para que Briel vuelva a estar a salvo en su hogar.