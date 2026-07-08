Resumen: El concejal de Medellín, Santiago Perdomo, denunció un contrato de la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud), dirigida por Daniel Quintero, por más de $3.667 millones de pesos destinado a tiquetes aéreos entre junio y diciembre de 2026. Perdomo cuestionó severamente que casi $200 millones de este presupuesto estén asignados específicamente al despacho del superintendente y a su oficina de comunicaciones e imagen institucional, calificando el gasto como "injustificable" en medio de la crisis del sistema de salud en Colombia. Según el cabildante, estos recursos se estarían utilizando para promover la imagen pública y la plataforma política de Quintero en lugar de priorizar la atención a los pacientes y hospitales, por lo que anunció un estricto seguimiento al contrato y exigió explicaciones públicas a la entidad.

Concejal Santiago Perdomo denuncia que Quintero se está gastando la plata de la Supersalud en tiquetes

El concejal de Medellín por el movimiento político Creemos, Santiago Perdomo, encendió las alarmas tras denunciar públicamente un millonario contrato adjudicado por la Supersalud, entidad actualmente dirigida por el exalcalde de la capital antioqueña, Daniel Quintero Calle. El contrato, destinado al suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales, asciende a la suma de $3.667.523.610.

De acuerdo con la denuncia de Perdomo, el proceso de Selección Abreviada por Subasta Inversa Electrónica (SNS-SASI-1-2026) quedó en firme mediante la Resolución No. 2026940010005550-6, fechada el 13 de mayo de 2026, y fue firmado electrónicamente por Esteban Restrepo Taborda, secretario general de la Supersalud. El contrato fue adjudicado a la empresa barranquillera DORYS LOPEZ COMPAÑÍA S. EN C., la cual ofreció un descuento del 8,15% sobre la tarifa neta de los pasajes para cubrir los viajes de la entidad entre junio y diciembre de 2026.

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Los recursos bajo la lupa

El principal punto de discordia señalado por el cabildante radica en la distribución de los recursos por dependencias. Perdomo detalló que del total del presupuesto, $194.449.015 (casi 200 millones de pesos) están destinados de manera específica a costear los desplazamientos de Daniel Quintero y su equipo más cercano.

El desglose de estos recursos indica que $54.264.204 corresponden al Despacho del Superintendente, mientras que $140.184.811 se asignaron a la Oficina Asesora de Comunicaciones Estratégicas e Imagen.

«Estrategia para promover su imagen pública»

Para el concejal Perdomo, este nivel de gasto resulta «injustificable» en el contexto de la actual crisis que atraviesa el sistema de salud en Colombia.

«Mientras miles de colombianos esperan citas, medicamentos, cirugías y atención oportuna, la Supersalud de Daniel Quintero adjudica más de $3.600 millones para tiquetes aéreos. Y lo más grave: casi $200 millones están destinados al despacho del superintendente y a comunicaciones e imagen. Esto no parece una prioridad de salud; parece una estrategia para mover y promover la imagen pública de Daniel Quintero», aseveró el corporado.

El cabildante enfatizó que la Supersalud debería concentrar todos sus esfuerzos financieros y logísticos en apoyar a los pacientes, los hospitales, las EPS y el personal médico, en lugar de priorizar gastos de viaje e imagen institucional. «La salud de los colombianos no puede convertirse en plataforma política ni en vitrina personal. Cada peso de la salud debe cuidarse con rigor», añadió.

Finalmente, el concejal del movimiento Creemos anunció que realizará un estricto control y seguimiento a la ejecución de este contrato y exigió que la entidad rinda explicaciones públicas detalladas que justifiquen la necesidad, pertinencia y austeridad de este gasto en la actual coyuntura nacional.

Concejal Santiago Perdomo denuncia que Quintero se está gastando la plata de la Supersalud en tiquetes