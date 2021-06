Concejal de Ocaña fue capturado tras ser acusado de golpear brutalmente a su expareja

El concejal del municipio de Ocaña, Deiby Arias, fue capturado en las últimas horas, luego de que se le acusara de golpear brutalmente a su expareja sentimental Johana Espejo.

De acuerdo con información preliminar, Arias habría golpeado a la víctima en su casa, cuando ella regresó al lugar luego de compartir con unos amigos. La denuncia se realizó el pasado 19 de mayo.

Por la golpiza, Johana Espejo recibió una incapacidad de más de 20 días, otorgada por Medicina Legal. La víctima sufrió lesiones en el rostro y otras partes del cuerpo.

Por el hecho, el concejal deberá responder por los delitos de acto sexual violento agravado y violencia intrafamiliar agravada.

@infopresidencia fui victima de intento de homicidio por mi ex pareja el concejal de Ocaña #DeibyArias y no quiero que quede impune. La @FiscaliaCol no ha actuado con rapidez ni eficacia en mi caso. El señor está libre y no ha habido justicia. Pido apoyo y colaboración.! pic.twitter.com/g5h8p0ch94

— Johanna Espejo (@johaec97) May 20, 2021