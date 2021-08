VIDEO: ¡Qué belleza! Concejal de Montería le hizo un bochornoso escándalo a sus vecinos

En el foco de las críticas se encuentra el Concejal de Montería, José David Weber, tras protagonizar un escándalo en horas de la madrugada con sus vecinos del barrio Tacasuán.

El hecho se presentó cuando Weber llegó al barrio y tuvo altercados con los vecinos del lugar, quienes lo señalan de ingresar sin permiso a su vivienda en estado de alicoramiento y romper uno de los celulares que estaban utilizando para grabar su comportamiento.

Al respecto, el concejal reconoció lo ocurrido y explicó que fue provocado por un vecino, con quien ha teniendo diferencias desde hace varias semanas.

“Cuando llego a la casa me espera un señor del frente que tiene problemas conmigo y sacó un machete, y comenzamos a discutir y los otros vecinos comenzaron a grabarme y fue allí cuando me alteré”, explicó.

Además, ofreció disculpas por lo ocurrido, y manifestó que no se encontraba en estado de embriaguez cuando se presentó el altercado.

A través de un comunicado, la Policía Metropolitana explicó lo sucedido, debido que el hecho quedó registrado en video y trascendió a las redes sociales.

“Siendo aproximadamente las 05:15 a.m. el cuadrante 5-15 adscrito al CAI Cantaclaro, fue alertado por el Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad 123 SIES, por un motivo de Policía en un sector del barrio Tasasuán”, se indicó en el comunicado.

En el escrito las autoridades explican que cuando llegaron al lugar, una persona les manifestó que uno de los residentes del sector ingresó a su casa sin permiso, le arrebató el celular y se lo tiró al suelo.

“Inmediatamente el cuadrante trató de tomar contacto con el ciudadano, teniendo en cuenta que, al momento de llegar, no se evidenció flagrancia en la comisión de un comportamiento contrario a la convivencia o un delito, pero no fue posible debido a que éste se encerró en su residencia y no atendió el llamado de los uniformados”.

Según la Policía, el Concejal de Montería fue objeto de medidas establecidas en la ley 1801 de 2016, por comportamientos contrarios a la convivencia en donde se ha hecho un proceso de mediación con los vecinos en ese sector.

Así actuó el concejal de Montería

Concejal en Monteria José David Weber agrede y entra por la fuerza al hogar de un vecino embriagado y por que estos le dijeron que le bajara el volumen al Equipo de Sonido. @PGN_COL @IvanDuque @infopresidencia @PoliciaColombia @NoticiasCaracol @NoticiasRCN @ELTIEMPO pic.twitter.com/2b4TWdk6eK — El Observador!! (@jlpb32) August 2, 2021

